高雄市民卡明年推出 綠議員：虛擬卡為主，要友善長輩

桃園、台南與台中等市推出市民卡，高雄市也預計明年初推出高雄市民卡，可結合一卡通與高雄銀行線上支付。高市議員簡煥宗表示，高雄市民卡預計方向是虛擬為主、實體為輔，擔心對高齡長輩者不利。研考會表示，相關內容建構中，會思考更多優惠與行銷方式吸引長輩，讓他們願意跨越障礙一起使用。

高市府明年初預計推出高雄市民卡，初步招募12萬會員，市民下載APP後可與一卡通、高雄銀行推線上支付等功能。高雄市議會今天進行民政部門業務質詢，議員簡煥宗指出，桃園市、台南市已經在2015年推出市民卡，相較其他市民卡，高雄市民卡的腳步比較慢，相關規畫應該更完整，是否涵蓋圖書借閱、捷運搭乘與公共單車租借優惠等功能。

簡煥宗說，高雄卡應該要結合資訊科技，另思考如何吸引長輩使用。

研考會主委蔡宛芬指出，市民卡會與line pay、一卡通合作，初期以紅利點數吸引市民下載使用。此外，市民卡也會是平台，只要相關局處有優惠都能納入，如交通局單車Ubike、運發局運動中心等優惠都能整合進來，對於長者會思考更多優惠與行銷方式，吸引長輩使用。