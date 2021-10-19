高市組智慧農業服務平台 公私協力加速智慧農業商轉

為推動智慧城市，協助智慧農業能產業化，高雄市農業局邀集產官學研組成「智慧農業服務平台」。高雄市副市長羅達生邀集相關廠商，包含中華電信、阿龜微氣候及遠傳電信、天氣探長、高雄在地的雙葉電子、慶奇科技、海博特、凌誠科技以及進駐亞灣的佐翼科技，一起座談共商智慧農業產業推動可能，並宣布11月12日在高雄舉辦智慧農業成果發表會。

高雄首開地方政府之先，開發「高雄農來訊」提供高雄農民智慧服務，並推出智慧農業設備補助計畫。今年預計推動16案場，包含水場域應用的智慧野蓮環控、空中應用的無人植保機及陸地場域的外銷毛豆、環境感測及控制設備連動等智慧生產，水陸空多元展示了智慧農業的無限可能。

為讓更多農友可以瞭解智慧農業的多元應用，高市府11月12日將在高雄軟體科技園區海景旗艦會議廳，舉行高雄智慧農業年度成果發表暨研討會，網路報名https://reurl.cc/82NzrR。

羅達生表示，希望能以完整智慧農業解決方案協助作物產銷，高雄也願意提供驗證場域，協助爭取資源，規畫補助計畫，辦理推廣說明會持續協助農民媒合，公私協力加速智慧農業得以落地商轉。幫農民省工、省時、省成本，進而創造收入，讓農民有感。