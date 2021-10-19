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為疫苗接種幕後英雄請命 高市民代籲給里鄰長獎勵

中央社 / 高雄19日電

民進黨高雄市議員黃文益今天在議會質詢時說，市府規劃大型疫苗接種站獲肯定，背後的無名英雄也包含辛苦發放通知單的里、鄰長們，呼籲市府給予實質獎勵；民政局允諾全力爭取。

黃文益指出，當初為了要讓65歲以上長輩們更順利接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，各區公所完成造冊後，還動員各里幹事及全市891名里長、1萬7278名鄰長協助發放通知單。

若沒有這些里、鄰長的通力合作，光靠市府團隊的力量，恐怕難以造就後來高雄市大型接種站的成功。

黃文益說，對於辛苦的醫療團隊，高雄市有提供醫護津貼，一般公務人員也可以請領加班費，然而那些日夜辛苦奔波的里、鄰長們卻未獲得實質鼓勵；雖然他們總是抱持「歡喜做，甘願受」的態度，從來不曾埋怨，但仍要為這些里、鄰長們請命發聲，希望民政局能夠爭取獎勵。

對此，高雄市政府民政局長閻青智表示，在這次的防疫工作及疫苗施打作業，里、鄰長們確實對政府有很大的幫助，他允諾將全力爭取，希望能以最實在的方式表達對里、鄰長們的感謝之意。

高雄市 疫苗

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