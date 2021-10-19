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高雄KK政線籲市府查清「多少大樓未設管委會」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
左起鍾易仲、李眉蓁、蔡武宏、黃香菽、李亞築等高市議會KK政線成員。圖／KK政線提供
左起鍾易仲、李眉蓁、蔡武宏、黃香菽、李亞築等高市議會KK政線成員。圖／KK政線提供

高雄市城中城大火暴露老舊大樓未設管委會問題，高雄市議會KK政線議員今天聯合質詢民政部門，要求市府查清到底多少大樓沒有設管委會，另針對危老大樓不定期進行戶籍抽查，掌握住戶狀況以建構社會安全網。

民政局長閻青智回應，老舊大樓戶籍抽查願意配合相關機關來做，未設管委會、30年以上，具有公安、消防疑慮的大樓優先處理，大廈管理條例的主管機關是工務局建管處，因工務局人力不足，因此將報備業務委託區公所執行；目前民政局尚未掌握全高市多少大樓未設管委會，即使是新建大樓也可能未成立，會全力協助清查。

議員黃香菽指出，公寓大廈的住戶是自然人，管理委員會是法人，戶籍歸民政局管，管委會也是區公所業務，公寓大廈管理條例實施前未設管委會大樓，主管機關（民政局）依法有「分期分區分類輔導成立管委會」或「推選管理負責人」責任，民政局不該應作為而不作為，城中城最後一次戶口普查是何時？

黃香菽解釋，據公寓大廈條例第55條第1項「本條例施行前已取得建造執照之公寓大廈......互推一人為召集人。」第3項又指出，「未成立管理組織並報備之公寓大廈，主管機關得分期、分區、分類（按樓高或使用之不同等分類）擬定計畫，輔導召開區分所有權人會議成立管理委員會或推選管理負責人。」

議員鍾易仲認為，鳳山某老舊大樓水溝滲水影響透天厝鄰居，老舊公寓住戶人數不到一半，鄰居想自己花錢幫該大樓修理，但因大樓沒有管委會，找不到管理負責人而束手無策，類似情況多，即使產權複雜、沒辦法開住戶大會，各區應該要進行盤點，要動用公權力直接指定召集人，協助選出管委會。

高雄市 公安

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