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保護海洋生態 澎湖3年清除海底覆網32萬公尺

中央社 / 澎湖縣19日電

海底覆網對珊瑚礁、人工魚礁破壞影響很大，澎湖今年清除12萬5000公尺、超過3萬公斤的覆網，3年來共清除32萬公尺，讓海洋珊瑚礁群與漁業資源生態再現生機。

澎湖縣政府農漁局今天在地質公園中心舉辦海底覆網成果發表會，縣長賴峰偉頒贈海洋公民基金會、波賽頓海洋運動俱樂部與龍家潛水等16名清除覆網團隊培訓成員證書，感謝協助海底覆網清除工作，期盼澎湖朝「零覆網」目標邁進。

賴峰偉表示，海底覆網對珊瑚礁、人工魚礁破壞影響很大，中央近年來推動「向海致敬」政策，清除海底覆網是工作主軸之一，縣府也將今年訂為「澎湖海洋年」，推出有海洋活化12箭，徹底從清除、宣導和培訓等三方面著手，同時加強做好源頭管理，要讓海洋生態生生不息。

澎湖縣農漁局表示，縣府海洋活化12箭政策中，計畫「4年任內清除24萬公尺」目標，今年清除海底覆網長達12萬5000公尺，比前年12萬公尺和去年8萬2467公尺還多，3年來共清除32萬公尺，也提前達成預定目標，所清除的覆網量，也超過澎湖過去20年的清除量，這些數據，都是全台第一。

澎湖農漁局今年委由高雄科技大學、水下運動協會及澎湖潛水等團隊清除海底覆網，也將海底覆網結合環境教育，深入縣內各校進行宣導，向下扎根，希望透過海洋棲地維護，讓漁業資源得以生生不息。

澎湖 珊瑚

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