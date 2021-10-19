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348年古蹟旗津天后宮修復 重啟宮門迎信眾
已有348年歷史的市定古蹟「旗津天后宮」，歷經3年多的閉宮修復，終於重啟宮門，完成開基媽祖等神尊入火安座，信眾很高興又可以與媽祖親近。高雄市文化局表示，此次修復的主要內容包括剪黏、泥塑、大木構架、彩繪、灰作及廟埕空間環境整理，重現傳統廟宇的場域精神與風華。
106年在高雄前市長陳菊與時任文化局長的史哲大力爭取下，由文化部、高雄市府與民間籌資近5千萬，邀泥塑、木雕、彩繪等國寶級匠師組成夢幻修復國家隊，3年多投入無數專業人員心血。文化部文化資產局長陳濟民表示，旗津天后宮已有三百多年的歷史，廟前的石獅、剪黏、彩繪等皆為民間藝術精華，感謝吳權坤大木作司阜、呂新義泥作司阜、許良進彩繪司阜、陳篡地剪黏司阜等。
高雄市文化局長王文翠表示，旗津是高雄港口城市發展的起點，旗津天后宮三百多年來一直守護著地方。廟宇不僅是宗教的中心，也是藝術的中心，名師、國寶齊聚的工班組合，完成了這次艱難的修復，希望旗津地方文化傳承更進一步，再造百年願景。
旗津天后宮建基於約明鄭永曆27年，主委陳冠銘說，旗津天后宮不僅僅是一座媽祖廟，更是國家重要的文化資產，三百多年來一直守護著旗津，此次暌違73年的大型修復已順利完成，歡迎大家來天后宮。
文化局表示，旗津天后宮建築平面格局為二殿二廂房，空間分成三川殿、正殿、拜亭、龍井、虎井、過水、廂房等，格局完整，裝飾藝術、彩繪及匠藝也屬國家級水準；另三川殿的八角柱礎上，有蝦兵蟹將、烏龜、貝類等裝飾藝術圖樣，八仙過海的剪黏等也都是與海相關的裝飾藝術，除了反映旗津靠海的地理位置外也有象徵媽祖娘娘海神的意味，呈現出與其他內陸廟宇的差異。
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