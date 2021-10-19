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「毛小孩比人貴不合理！」高雄議員促寵物樹灑葬降價

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市府在燕巢公墓設置「寵物樹葬與灑葬專區」，今年2月啟用。圖／本報資料照
高雄市府在燕巢公墓設置「寵物樹葬與灑葬專區」，今年2月啟用。圖／本報資料照

高雄市府在燕巢深水公墓設置全台首座「寵物樹葬與灑葬專區」，今年2月啟用至今，僅有16件申請案。市議員鄭安秝指出，毛小孩收取費用比人的樹葬費用還貴，收費應該更平民化，另要開放人與寵物合葬。民政局殯葬管理處指出，會同動保處研擬收費降價可能性，合葬問題則需要克服法規限制。

高雄市政府民政局與農業局聯手打造「寵物樹葬與灑葬合法專區」，燕巢深水軍人公墓園區內設有3500個骨灰穴位，提供毛小孩樹葬、花葬和灑葬，樹花葬4500元、灑葬3500元，可循環使用

高市議會今日進行部門質詢，市議員鄭安秝指出，寵物專區在今年2月啟用，使用率很低，據她調查，旗山樹葬4千元、台北市樹葬僅3千元，但毛小孩體積更小卻收費4500元，盼收費更平民化。

此外，鄭安秝說，毛小孩已經是家人，現在幾乎人人家中都有寵物，許多長輩沒有家人陪伴，平日跟毛小孩相依為命，死後想跟寵物一起到天堂作伴，應該啟動人與寵物合葬的試辦計畫。

殯葬管理處長石慶豐說，統計至8月止，樹葬12件、4件灑葬，主責單位是動保處，需要會同動保處修訂收費用；另方面目前樹葬分成寵物專區與人的專區，兩者分開，若有需求會跟動保處先從法規面層面研擬可行性。

高市議員鄭安秝認為寵物樹葬與灑葬專區的收費過高，毛小孩比人貴不甚合理。記者徐白櫻／翻攝
高市議員鄭安秝認為寵物樹葬與灑葬專區的收費過高，毛小孩比人貴不甚合理。記者徐白櫻／翻攝

寵物 樹葬 毛小孩

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