聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市研擬自治條例 未設管委會大樓朝有罰責方向制定
高雄城中城大火燒出老舊大樓管理問題，除中央修法外，高雄市長陳其邁昨宣示要啟動高雄市自治條例，高市議員陳致中要求一個月內提出，並關心未設管委會大樓沒有罰責問題能否一併改善。法制局長王世芳表示，自治條例已經研擬差不多，趕在這個會期送議會審查；未設管委會的公寓大樓部分，自治條例也會朝有罰責方向制定。
1995年公寓大廈管理條例實施前的許多老舊大樓未設管委會。市長陳其邁昨日表示，對於老舊大樓管理部分，希望中央強制修法成立管委會，市府同步啟動高雄市自治條例的修訂，盼在行政管理上加強力道先行處理，將尋求議會支持加速立法。
高市議會今天進行部門質詢，議員陳致中擔心中央修法緩不濟急，追問高市自治條例時程，以及老舊大樓未設管委會，目前似乎沒有相關罰責，未來自治條例能否制定，必要時採用強制手段如斷水斷電，以達成公共安全與消防安全目標。
法制局長王世芳答詢指出，自治條例的內容已跟工務局討論草擬得差不多，會趕這個會期送案。此外，公寓大廈管理條例規定要成立管委會，但這部分沒有罰責，自治條例會朝有罰責方向來草擬，否則沒意義，不過斷水電則是地方權限無法做到，如符合急迫性危險，會採用行政執行法來輔佐。
陳致中表示，救命條例刻不容緩，希望法制局在一個月內提出，補強中央法令不足的漏洞，確保公安與消安，避免悲劇再度發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言