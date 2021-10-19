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高市研擬自治條例 未設管委會大樓朝有罰責方向制定

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
針對城中城大火衍生的管理問題，高市議員陳致中關心高市自治條例進度。記者徐白櫻／翻攝
針對城中城大火衍生的管理問題，高市議員陳致中關心高市自治條例進度。記者徐白櫻／翻攝

高雄城中城大火燒出老舊大樓管理問題，除中央修法外，高雄市陳其邁昨宣示要啟動高雄市自治條例，高市議員陳致中要求一個月內提出，並關心未設管委會大樓沒有罰責問題能否一併改善。法制局長王世芳表示，自治條例已經研擬差不多，趕在這個會期送議會審查；未設管委會的公寓大樓部分，自治條例也會朝有罰責方向制定。

1995年公寓大廈管理條例實施前的許多老舊大樓未設管委會。市長陳其邁昨日表示，對於老舊大樓管理部分，希望中央強制修法成立管委會，市府同步啟動高雄市自治條例的修訂，盼在行政管理上加強力道先行處理，將尋求議會支持加速立法。

高市議會今天進行部門質詢，議員陳致中擔心中央修法緩不濟急，追問高市自治條例時程，以及老舊大樓未設管委會，目前似乎沒有相關罰責，未來自治條例能否制定，必要時採用強制手段如斷水斷電，以達成公共安全與消防安全目標。

法制局長王世芳答詢指出，自治條例的內容已跟工務局討論草擬得差不多，會趕這個會期送案。此外，公寓大廈管理條例規定要成立管委會，但這部分沒有罰責，自治條例會朝有罰責方向來草擬，否則沒意義，不過斷水電則是地方權限無法做到，如符合急迫性危險，會採用行政執行法來輔佐。

陳致中表示，救命條例刻不容緩，希望法制局在一個月內提出，補強中央法令不足的漏洞，確保公安與消安，避免悲劇再度發生。

高雄市 陳致中 陳其邁

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