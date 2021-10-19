城中城湧2779筆、8739萬善款 陳其邁：用途公開透明
高雄鹽埕區城中城大樓14日燒死46人，還有41人受輕重傷，高雄市政府設立愛心捐款帳戶，市長陳其邁今說明累計至昨天，已有2779筆捐款，總額已達8739餘萬元，將用來罹難者、傷者、住戶未來的慰問與安置，他強調捐款使用公開、透明，讓社會知道善款運用狀況。
陳其邁今天至高雄市立殯儀館景行廳慰問傷者，這已是城中城大火以來，他每天上午的既定行程。陳其邁說，城中城目前傷者還有11位在加護病房，21位在一般病房，其中1位傷者傷勢仍重，需要持續呼吸性照護，他與醫院、專家醫療小組保持聯繫，讓傷者加速復原，截至目前為止，城中城並無新增死亡個案，傳聞亡者增至49人是錯誤訊息。
陳其邁說，城中城火警後，市府檢視全市34棟住商混和的老建築清查，今天由工務單位強制排除逃生避難設施違規部分，今有4棟列入清除名單；另外，他也要求全市20至30年約20棟建築，也要在這周完成稽查，防火避難設施不合規定部分，由建管單位強制排出。
陳其邁說，未來建築物管理上，除了工安申報外，還要強制設立管委會，同時加嚴申報標準，如法規允許16樓以下老建築免申報，他請市府局處研擬將標準下調，從嚴申報跟審查。
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