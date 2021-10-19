聽新聞
test
0:00 / 0:00
確定了！北高雄首座大型複合商場 秀泰影城明年1月開幕
秀泰集團拜會高雄市政府經發局，業者代表洽談岡山、台鋁2處投資案進度。市府經發局指出，南岡山捷運站前的秀泰生活影城預計明年1月開幕，另秀泰也將接手MLD台鋁影城重新裝修，今年11月重新開幕；市府力促產業轉型，相關投資案可吸引更多科技人才進駐北高雄。
秀泰集團總經理廖偉銘昨率員拜會市府經發局長廖泰翔。有感於高雄發生城中城大火憾事，廖代表集團捐贈3千組住宅火災警報器給高市消防局。消防局副局長王宗展回頒感謝狀，並指出，高雄市截至110年9月全市火災警報器安裝率為84.78%，秀泰集團捐贈的住警器開放獨居、低收、身障等三大弱勢族群申請安裝。
未來高雄捷運紅線將延伸至路竹，捷運南岡山站的「岡山樂購站前廣場」分成AB兩區，目前已經陸續開幕營業。經發局指出，今年4月起，廣場A區街邊店UNIQLO、NET、藏壽司和健身工廠等業者陸續開幕；B區複合商場及影城將由秀泰集團經營，預計明年1月開幕，將是岡山首座大型複合式商場與電影院。
此外，MLD台鋁影城也將在下個月重新開幕。秀泰集團總經理廖偉銘表示，目前全台15家影城、5處複合式商場，未來高雄預計至少拓展3至5處據點。
廖泰翔指出，高雄北有橋頭科學園區，南有亞灣5G AIoT創新園區，市府打造南北雙引擎推動高雄產業轉型升級，園區周邊的住宿、生活設施等需求也不斷提高，秀泰集團投資案將滿足更多科技白領需求，吸引更多科技人才，經發局也將透過投資高雄事務所指派專案經理服務，全力協助排除障礙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言