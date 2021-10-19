確定了！北高雄首座大型複合商場 秀泰影城明年1月開幕

秀泰集團拜會高雄市政府經發局，業者代表洽談岡山、台鋁2處投資案進度。市府經發局指出，南岡山捷運站前的秀泰生活影城預計明年1月開幕，另秀泰也將接手MLD台鋁影城重新裝修，今年11月重新開幕；市府力促產業轉型，相關投資案可吸引更多科技人才進駐北高雄。

秀泰集團總經理廖偉銘昨率員拜會市府經發局長廖泰翔。有感於高雄發生城中城大火憾事，廖代表集團捐贈3千組住宅火災警報器給高市消防局。消防局副局長王宗展回頒感謝狀，並指出，高雄市截至110年9月全市火災警報器安裝率為84.78%，秀泰集團捐贈的住警器開放獨居、低收、身障等三大弱勢族群申請安裝。

未來高雄捷運紅線將延伸至路竹，捷運南岡山站的「岡山樂購站前廣場」分成AB兩區，目前已經陸續開幕營業。經發局指出，今年4月起，廣場A區街邊店UNIQLO、NET、藏壽司和健身工廠等業者陸續開幕；B區複合商場及影城將由秀泰集團經營，預計明年1月開幕，將是岡山首座大型複合式商場與電影院。

此外，MLD台鋁影城也將在下個月重新開幕。秀泰集團總經理廖偉銘表示，目前全台15家影城、5處複合式商場，未來高雄預計至少拓展3至5處據點。