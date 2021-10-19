影／鐵柵欄擋逃生動線！高市府拆苓雅舊屋障礙開生路

高雄市府副祕書長郭添貴今天一大早帶著消防局、工務局、環保局、民政局、警察局等相關單位，前往苓雅區等4棟老舊建物，排除所阻礙逃生動線的障礙。違建隊工作人員拿著乙炔切割格柵鐵門、檢查逃生門開關，環保局協力清除，消防局協助設置住警器，還給住民通暢逃生動線。

現場指揮官郭添貴表示，昨天已完成鹽埕、新興區及苓雅區等7棟住商混合建物避難逃生動線的障礙排除，今天第二波再針對苓雅區永康街115號等4棟強力排除，其餘有相同問題的建物，市府也將陸續排除，10日內要34棟避難逃生動線全部暢通的行動目標。

工務局長蘇志勳表示，苓雅區永康街這幾棟舊建築，有的地下室有連通，萬一發生火災，也會連帶受到風險，公共安全要一起注意。