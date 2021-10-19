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影／鐵柵欄擋逃生動線！高市府拆苓雅舊屋障礙開生路

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市府跨局處團隊，前往苓雅區等4棟老舊建物，排除所阻礙逃生動線的鐵柵欄。記者徐如宜／攝影
高雄市府跨局處團隊，前往苓雅區等4棟老舊建物，排除所阻礙逃生動線的鐵柵欄。記者徐如宜／攝影

高雄市府副祕書長郭添貴今天一大早帶著消防局、工務局、環保局、民政局、警察局等相關單位，前往苓雅區等4棟老舊建物，排除所阻礙逃生動線的障礙。違建隊工作人員拿著乙炔切割格柵鐵門、檢查逃生門開關，環保局協力清除，消防局協助設置住警器，還給住民通暢逃生動線。

現場指揮官郭添貴表示，昨天已完成鹽埕、新興區及苓雅區等7棟住商混合建物避難逃生動線的障礙排除，今天第二波再針對苓雅區永康街115號等4棟強力排除，其餘有相同問題的建物，市府也將陸續排除，10日內要34棟避難逃生動線全部暢通的行動目標。

工務局長蘇志勳表示，苓雅區永康街這幾棟舊建築，有的地下室有連通，萬一發生火災，也會連帶受到風險，公共安全要一起注意。

郭添貴表示，安全梯及通道壅塞阻礙、私設柵門、安全門封閉等堵塞危害避難逃生動線，嚴重危害大家生命財產，民眾所住的地方若有這樣的現象，自己也要先趕快排除。市府堅定執法不手軟，違法違規一定依法查辦，提升民眾居家安全。

苓雅區永康街老舊建物，有鐵柵欄阻礙逃生動線。記者徐如宜／攝影
苓雅區永康街老舊建物，有鐵柵欄阻礙逃生動線。記者徐如宜／攝影
高雄市府跨局處團隊，前往苓雅區等4棟老舊建物，排除所阻礙逃生動線的鐵柵欄。記者徐如宜／攝影
高雄市府跨局處團隊，前往苓雅區等4棟老舊建物，排除所阻礙逃生動線的鐵柵欄。記者徐如宜／攝影
高雄市府副祕書長郭添貴（右）與工務局長蘇志勳（左），在苓雅區永康街等老舊華廈指揮排除所阻礙逃生動線。記者徐如宜／攝影
高雄市府副祕書長郭添貴（右）與工務局長蘇志勳（左），在苓雅區永康街等老舊華廈指揮排除所阻礙逃生動線。記者徐如宜／攝影

警察 違建

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