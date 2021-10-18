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高捷小港林園線有望 全長12.43公里設7車站

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
`行政院國家發展委員會今召開「高雄捷運小港林園線可行性研究」審查作業。圖／高雄市捷運局提供
`行政院國家發展委員會今召開「高雄捷運小港林園線可行性研究」審查作業。圖／高雄市捷運局提供

行政院國家發展委員會今召開「高雄捷運小港林園線可行性研究」審查作業，會議結論為建請行政院予以同意高雄市政府所提的小港林園線可行性研究案。小港林園線全長12.43公里，設置7座車站，通車後預計可帶入4萬人活動人口。高雄市副市長林欽榮表示，此計畫是「大南方大發展南台灣發展計畫」之一，且路線行經三大國家級產業園區，年產值逾1.24兆。

林欽榮表示，小港林園線行經臨海、林園工業區及新材料循環經濟產業園區，也是南部半導體材料S廊帶其中一環。小港林園地區長期承受國家經濟發展所造成的環境汙染與港區重車威脅，需捷運建設帶動地方發展，也提供居民一條安全回家的路。

捷運局長吳義隆表示，109年底捷運局至林園區開地方說明會，吸引近200人參加，與會者都支持地下化的小港林園線，預計可促進當地近180公頃的農業土地開發。

捷運 行政院

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