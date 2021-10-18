韓市府時代4大案簽結 綠營議員：要還人清白

高雄城中城大火後高市府火速成立行政調查小組，今已召開第一次準備會議，市議員今關心2019年高雄市政府移送偵辦4大案進度，包括慶富案、氣爆捐款、輕軌二階、大港開唱等案進度。政風處長林合勝表示，慶富案今年9月10日確定不起訴，氣爆、輕軌二階、大港開唱都因查無犯罪事實陸續簽結。

市議員邱俊憲表示，市府在大火後的處理態度負責，行政調查小組僅有3人為市府官員，包括召集人林欽榮、政風處長林合勝和法制局長王世芳，其他8人為委外專家。邱俊憲指出，2019年韓市府時代大動作偵辦4大案，進度也應讓市民知道，「有罪就辦、沒罪就還人家清白，這才符合比例原則，不要都只是大街罵人。」