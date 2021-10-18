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韓市府時代4大案簽結 綠營議員：要還人清白
高雄城中城大火後高市府火速成立行政調查小組，今已召開第一次準備會議，市議員今關心2019年高雄市政府移送偵辦4大案進度，包括慶富案、氣爆捐款、輕軌二階、大港開唱等案進度。政風處長林合勝表示，慶富案今年9月10日確定不起訴，氣爆、輕軌二階、大港開唱都因查無犯罪事實陸續簽結。
市議員邱俊憲表示，市府在大火後的處理態度負責，行政調查小組僅有3人為市府官員，包括召集人林欽榮、政風處長林合勝和法制局長王世芳，其他8人為委外專家。邱俊憲指出，2019年韓市府時代大動作偵辦4大案，進度也應讓市民知道，「有罪就辦、沒罪就還人家清白，這才符合比例原則，不要都只是大街罵人。」
政風處長林合勝說明，高雄銀行慶富貸款案在今年9月10日不起訴、731石化氣爆捐款行政調查在今年3月17日查無犯罪事實簽結、輕軌二階工程行政調查在去年8月31日簽結、文化局大港開唱行政調查則是在今年9月7日因查無特定人犯罪事實簽結。邱俊憲追問發現案子簽結後只在市府內完成程序，他認為，這些資訊有公開給大眾嗎？當初偵辦的時候多少人被罵貪汙等惡名，如今無罪也應符合比例原則。
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