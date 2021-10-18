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遭網紅小玉偷臉做A片 黃捷：走法律程序提告
百萬網紅小玉涉偷換人臉做A片牟利，高雄市議員黃捷也成A片主角，黃捷表示，除了要求警政單位嚴加查辦外，也會走法律程序提告，為所有受害女性討回公道。黃捷也呼籲，「無論是和我一樣被惡意合成，或私密影像遭外流，請讓我陪著妳勇敢，一起把狼抓出來。」
黃捷在臉書貼文表示，先前受鏡週刊專訪，發現有人用 #Deepfake 技術，偷女性公眾人物的臉，再合成到A片上牟利，不法所得至少500萬元以上。經警政署刑事警察局的佈線追查，今天終於找到幕後首腦居然是百萬訂閱的Yuotuber #小玉（朱玉宸）。除了要求警政單位嚴加查辦外，我也會走法律程序提告，為所有受害女性討回公道。藉此呼籲，無論是和我一樣被惡意合成，或私密影像遭外流，請讓我陪著妳勇敢，一起把狼抓出來。這款惡意又下流的性犯罪者，一定要獲得應有的懲罰！
除了黃捷外，受害者包括台北市議員高嘉瑜、網紅奎丁、龍龍、白癡公主、蕾菈等人，小玉已遭法辦。
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