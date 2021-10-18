每逢大雨必淹 屏縣加速推動武洛溪大仁支線排水工程

屏東縣鹽埔鄉新二村、與大仁科技大學周邊，每逢大雨必淹，居民都相當無奈，屏東縣府加速推動武洛溪大仁支線第三期排水拓寬工程，水利處指出，預計2022年6月底前完成滯洪池基本設施功能，減少淹水對居民造成的不便。

水利處表示，武洛溪大仁支線整治工程2020年初完成下游1.6公里第一期拓寬改善工程後，最重要一環的大仁東街河段第二期改善工程，全長930公尺，以地下排水箱涵方式提升通洪能力，工程已在去年11月動工，預計2022年2月底完工。