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每逢大雨必淹 屏縣加速推動武洛溪大仁支線排水工程
屏東縣鹽埔鄉新二村、與大仁科技大學周邊，每逢大雨必淹，居民都相當無奈，屏東縣府加速推動武洛溪大仁支線第三期排水拓寬工程，水利處指出，預計2022年6月底前完成滯洪池基本設施功能，減少淹水對居民造成的不便。
水利處表示，武洛溪大仁支線整治工程2020年初完成下游1.6公里第一期拓寬改善工程後，最重要一環的大仁東街河段第二期改善工程，全長930公尺，以地下排水箱涵方式提升通洪能力，工程已在去年11月動工，預計2022年2月底完工。
至於完成大仁排水全線整治，經向經濟部水利署爭取到第三期經費工程1.96億元、用地5億元，已規畫在大仁科大東側台糖土地增設15公頃滯洪池1座，渠道拓寬全長1257公尺，今年底完成工程發包，預計2023年底完工，可有效減少淹水面積與深度，改善當地因洪水導致交通不暢通問題，達到防災永續。
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