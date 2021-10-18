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桃源明霸克露橋 便道今午搶通3時段通行

中央社 / 高雄18日電

台20線高雄桃源山區明霸克露橋便道11日，因圓規颱風土石流淹沒預警性封閉，經連日搶修今天中午12時30分搶通，下午先開放3個時段供民眾緊急通行，明天再增加通行時段。

負責施工的公路總局第三區養護工程處甲仙工務段表示，自15日動員機具進場施工，研判氣象情資近日夜間天氣尚屬穩定，增加搶修機具及施工時間持續搶修作業至夜間。經連日搶修作業中午12時30分搶通便道，開放民眾緊急通行。

甲仙工務段長陳正偉表示，開放初期仍須持續提升便道平整性，先採單線雙向管制通行，今天臨時開放時段，包括中午12時30分至下午1時30分；下午3時至3時30分；下午5時至5時30分等3個時段。

明天起開放時間為上午7時至下午1時30分連續開放。以及下午3時至3時30分、下午5時至5時30分

甲仙工務段表示，明霸克露橋便道因圓規颱風外圍環流影響，11日下午3時30分實施預警性封閉，後續玉穗溪土石流大量下沖，導致玉穗溪口便道掩埋，覆蓋長度超過250公尺。通水涵管也遭淹沒，所幸提前預警性封閉，並無人員傷亡。

13日起即多次動員機具進入搶修，但颱風外圍帶來連日降雨不斷施工進度。15日天氣穩定放晴，經空拍玉穗溪河口地貌發現受災範圍，覆蓋長度超過約250公尺，且玉穗溪下沖土石流再將河床高度墊高，搶修難度更較燦樹颱風阻斷時更為困難嚴重，但三工處仍以「5天內搶通」為目標。

甲仙工務段再次提醒，由於近期仍有機會降雨，玉穗溪無預警土石流下沖高度危害風險仍存在，整體路況極不穩定，建議民眾如非絕對必要，儘量勿行經當地路段，民眾儘量減少外出。

最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系統 https://bobe168.tw/及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網http://168.thb.gov.tw查詢即時路況。

圓規颱風 土石流

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