高市藍營議員起口角 議員：戰鬥藍就是要監督市政

高雄市議會今天民政部門質詢，市議員陳美雅與擔任主席的同黨議員李眉蓁因議程時間起口角，陳美雅在11點多趕至議會質詢，因溝通誤會，陳美雅認為質詢時間味道卻被催促至議會，官員不尊重議員，而身為主席的李眉蓁也未盡督導之責。質詢結束後兩人為此爭執，李眉蓁說，議員質詢應準時。這句話讓陳美雅十分不滿，陳說，「我準時11點半前就到了，甚至提早10分鐘，你是在罵其他議員嗎？」甚至嗆李眉蓁戰鬥藍就是要監督市政，李回，我們有監督市政。

上午原有6位議員登記質詢，依序為陳麗娜、郭建盟、王耀裕、黃柏霖、范織欽及陳美雅。范織欽質詢完，李眉蓁在10點45分宣布休息，也稍等表定質詢的陳麗娜出席。稍作休息後，11點8分由議員宋立彬先上場質詢，宋質詢結束前，陳美雅已至議場。陳美雅質詢前就說，「上午議程表定12點半結束，但聽說有官員想提早離開，難道是想逃避議員質詢嗎？主席也應該有督導的責任。」李眉蓁先要求時間暫停並回覆陳，「我們只是稍作休息並提早散會。」陳則說，「主席我不跟你爭辯，我們民意代表就是要負起監督的責任，但就算其他議員沒有在現場，也應該等他們。」

陳美雅針對城中城大火質詢，要求民政局與相關局處應妥善協助死傷者。質詢結束後，李眉蓁說，請議員要質詢的話時間要準時一點。這句話引發兩人衝突，陳美雅認為自己被針對相當不滿，她表示自己沒有遲到，李則說，我請議員質詢準時這並沒有錯，如果你沒遲到那我提醒其他議員也沒錯。陳則4度表示，你現在是在罵其他議員嗎？現在議事廳沒有半個議員，你在羞辱他們嗎？陳美雅後來直接走到主席台前說，「戰鬥藍就是要監督市政。」李則回，我們有監督市政。

議會人士表示，兩人應是稍早溝通有誤會，在李眉蓁10點多宣布休息後，議會工作人員有打電話詢問陳美雅是否要出席質詢，但可能過程中溝通的誤解造成不愉快。加上近日城中城大火是陳美雅的選區，有議員說，陳美雅的壓力應很大，這些大概只是溝通上的誤會。