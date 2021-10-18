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高雄桃源明霸克露斷橋便道今午搶通 明起增加通行時段
高雄桃源區台20線明霸克露斷橋簡易涵管便道，日前因圓規颱風影響，誘發玉穗溪土石流，導致便道遭掩埋超過250公尺，歷經多天搶修，加上近期天候穩定，今天中午已經搶通便道，供居民緊急通行，但目前先以單線雙向的方式進行管制，預計明起增加通行時段。
甲仙工務段指出，先前受颱風影響於10月11日下午3時30分實施預警性封閉，因玉穗溪土石流，導致明霸克露斷橋簡易涵管便道，掩埋超過250公尺。
甲仙工務段表示，近期天氣穩定，便於10月15日動員機具進場施工，經連日搶修順利在今天中午12時30分搶通便道，開放民眾緊急通行。
工務段考量，開放初期仍須提升車輛通行時便道平整，故先以單線雙向管制通行，今天中午開放三個通行時段分為，12時30分至下午1時30分、下午3時至3時30分、5時至5時30分等3時段。
明天通行時段，則改為上午7時至下午1時30分連續開放，因下午為土石流好發期，因此，分為3時至3時30分，5時至5時30分兩個通行時段。
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