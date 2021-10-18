屏東2刊物獲金鼎獎「屏東本事」政府出版品雜誌類大獎

屏東縣政府文出版的「屏東本事」、「AMAZING PINGTUNG」兩本刊物，以超乎傳統官方規格企劃編輯，今年同時榮獲文化部第45屆金鼎獎肯定。以季刊形式發行「屏東本事」更拿下政府出版品雜誌類大獎，二度獲金鼎獎肯定。

文化部日前公布第45屆金鼎獎名單，屏東縣文化季刊「屏東本事」、雙月刊發行縣刊「AMAZING PINGTUNG」，分別獲政府出版品雜誌類獎、以及優良政府出版品推薦。

縣長潘孟安說，屏東縣刊突破既往編輯框架，展現獨一無二的屏東美學，深入在地，以深入淺出的觀點讓讀者用更多元的視角，閱讀屏東的人事物，看見城市的內涵。獲得政府出版品雜誌類大獎的「屏東本事」，是今年金鼎獎首度新增獎項，也是「屏東本事」繼獲得第43屆金鼎獎優良出版品推薦，二度獲獎。

文化處長吳明榮說，「屏東本事」編輯團隊在每一期不斷創新挑戰，用不同企畫挖掘有趣或深度題材，從封面、主題內容到編排設計，以跨族群、跨領域的多元書寫，呈現屏東的文化厚度與廣度。

吳明榮說，刊物從閱讀、藝術創作、工藝文化、生活創意、歌謠文化等層面，介紹不同領域的職人，探究屏東的文化脈絡，每一期都有讓人期待的企畫內容與驚喜，甚或以雙封面的設計，豐富視覺與文字，以紙本雜誌與電子書兩種形式，方便讀者閱讀，每期推出皆索閱踴躍。