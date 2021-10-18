快訊

遭網紅小玉「換臉」成謎片女主角 黃捷：走法律程序提告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃偉哲被批踩城中城死難屍血作秀 市府:平常就重視安檢

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市議員李中岑今天在總質詢中質疑市長黃偉哲在城中城事件後巡視大樓是作秀。記者修瑞瑩／翻攝
台南市議員李中岑今天在總質詢中質疑市長黃偉哲在城中城事件後巡視大樓是作秀。記者修瑞瑩／翻攝

高雄市城中城大樓14日凌晨發生大火，造成46人死亡，台南市當天就舉辦複合大樓消防演練，市長黃偉哲並宣布50棟大樓中有5棟消防安檢不合格，今天在議會中被批評「踩著46人的屍血作秀」，黃偉哲則解釋，50棟大樓當然不是一天就能完成檢驗，目前仍在持續安檢中。

台南市議會上午進行市政總質詢，國民黨籍議員蔡育輝、洪淑惠及李中岑對於事發隔天，黃偉哲就帶著議員與媒體記者前往大樓，宣示重視消防安檢，表達不滿，認為消防安全的工作應該是平常就要做的，而不是在發生重大公安事件後，再由市長帶頭作秀，洪淑惠批評根本就是踩著罹難者的屍血作秀。

城中城火災在14日凌晨發生，當天台南市消防局針對6棟與城中城情況類似的複合式大樓進行消防救災演練，黃偉哲下午在防疫記者會上也宣布，台南有50棟複合型大樓，其中消防安全設備檢查不合格有5棟，若複檢未通過，除了開罰之外也將公布大樓名稱。隔天黃偉哲並前往安平區主商混合型大樓世華大樓，巡視消防局辦的高樓搶救演習。

洪淑惠詢問黃偉哲當天前往世華大樓，是不是臨時安排的行程，黃偉哲答覆是臨時的，洪淑惠表示，當天市長帶著議員與媒體，而不是帶著消防安檢專家，實在很奇怪，而且在大火發生後臨時安排，根本就是藉機作秀；李中岑與蔡育輝也批評，消防應該是平常就要重視，而不是等到事發再來找媒體作秀。

李中岑表示，台南市也有很多老舊的大樓結構與消防都有危險，弱勢的住戶無力負擔修繕，市長與其作秀，不如好好關心這些大樓，協助解助問題，黃偉哲則表示，會盡速協助老舊大樓成立管委會，解決相關問題。

消防局表示，市長在14日公布5棟大樓不合格，並非是在當天檢查，而是平日就列管全市50棟的複合型大樓，1到2年進行一次全面的安檢，最近一次在9月底完成，其中有5棟不合格；而因為城中城事件後，市長指示一個月之內再全面檢查一次，目前已檢查11棟，其中6棟不合格。

至於為何9月底剛檢查完，10月馬上又發現更多的不合格大樓，不合格的6棟與之前公布的5棟不合格，並未完全重複，消防局火災預防科科長邱國禎表示，主要是設備是變動的，可能這次檢查合格，下次就不合格，而大樓不合格主要是設備的問題，例如滅火器不夠等，會限期一個月改善，經複檢還不合格，就依照消防法開罰6000到3萬元。

台南市長黃偉哲15日前往安平區世華大樓巡視消防設備。圖／本報資料照片
台南市長黃偉哲15日前往安平區世華大樓巡視消防設備。圖／本報資料照片

黃偉哲 台南 安檢

延伸閱讀

高雄城中城大火 各界善款逾3095萬元

高雄大火不分藍綠關心 陳其邁：十二萬分謝意

舊場不適用 南市新設置畜牧設施管理自治條例上路

疫後人潮盡出！新營甜蜜節夯 2天遊客逾萬人

相關新聞

高雄桃源明霸克露斷橋便道今午搶通 明起增加通行時段

高雄桃源區台20線明霸克露斷橋簡易涵管便道，日前因圓規颱風影響，誘發玉穗溪土石流，導致便道遭掩埋超過250公尺，歷經多天...

每逢大雨必淹 屏縣加速推動武洛溪大仁支線排水工程

屏東縣鹽埔鄉新二村、與大仁科技大學周邊，每逢大雨必淹，居民都相當無奈，屏東縣府加速推動武洛溪大仁支線第三期排水拓寬工程，...

遭網紅小玉偷臉做A片 黃捷：走法律程序提告

百萬網紅小玉涉偷換人臉做A片牟利，高雄市議員黃捷也成A片主角，黃捷表示，除了要求警政單位嚴加查辦外，也會走法律程序提告，...

高市藍營議員起口角 議員：戰鬥藍就是要監督市政

高雄市議會今天民政部門質詢，市議員陳美雅與擔任主席的同黨議員李眉蓁因議程時間起口角，陳美雅在11點多趕至議會質詢，因溝通...

屏東2刊物獲金鼎獎「屏東本事」政府出版品雜誌類大獎

屏東縣政府文出版的「屏東本事」、「AMAZING PINGTUNG」兩本刊物，以超乎傳統官方規格企劃編輯，今年同時榮獲文...

黃偉哲被批踩城中城死難屍血作秀 市府:平常就重視安檢

高雄市城中城大樓14日凌晨發生大火，造成46人死亡，台南市當天就舉辦複合大樓消防演練，市長黃偉哲並宣布50棟大樓中有5棟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。