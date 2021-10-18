黃偉哲被批踩城中城死難屍血作秀 市府:平常就重視安檢

高雄市城中城大樓14日凌晨發生大火，造成46人死亡，台南市當天就舉辦複合大樓消防演練，市長黃偉哲並宣布50棟大樓中有5棟消防安檢不合格，今天在議會中被批評「踩著46人的屍血作秀」，黃偉哲則解釋，50棟大樓當然不是一天就能完成檢驗，目前仍在持續安檢中。

台南市議會上午進行市政總質詢，國民黨籍議員蔡育輝、洪淑惠及李中岑對於事發隔天，黃偉哲就帶著議員與媒體記者前往大樓，宣示重視消防安檢，表達不滿，認為消防安全的工作應該是平常就要做的，而不是在發生重大公安事件後，再由市長帶頭作秀，洪淑惠批評根本就是踩著罹難者的屍血作秀。

城中城火災在14日凌晨發生，當天台南市消防局針對6棟與城中城情況類似的複合式大樓進行消防救災演練，黃偉哲下午在防疫記者會上也宣布，台南有50棟複合型大樓，其中消防安全設備檢查不合格有5棟，若複檢未通過，除了開罰之外也將公布大樓名稱。隔天黃偉哲並前往安平區主商混合型大樓世華大樓，巡視消防局辦的高樓搶救演習。

洪淑惠詢問黃偉哲當天前往世華大樓，是不是臨時安排的行程，黃偉哲答覆是臨時的，洪淑惠表示，當天市長帶著議員與媒體，而不是帶著消防安檢專家，實在很奇怪，而且在大火發生後臨時安排，根本就是藉機作秀；李中岑與蔡育輝也批評，消防應該是平常就要重視，而不是等到事發再來找媒體作秀。

李中岑表示，台南市也有很多老舊的大樓結構與消防都有危險，弱勢的住戶無力負擔修繕，市長與其作秀，不如好好關心這些大樓，協助解助問題，黃偉哲則表示，會盡速協助老舊大樓成立管委會，解決相關問題。

消防局表示，市長在14日公布5棟大樓不合格，並非是在當天檢查，而是平日就列管全市50棟的複合型大樓，1到2年進行一次全面的安檢，最近一次在9月底完成，其中有5棟不合格；而因為城中城事件後，市長指示一個月之內再全面檢查一次，目前已檢查11棟，其中6棟不合格。