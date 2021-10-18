疫後促進經濟 澎湖發放每人1000元振興消費禮金
疫情重創地方產業經濟，澎湖縣政府19日起普發每名在籍的澎湖縣民1000元的振興消費禮金，所需經費新台幣1億812萬7000元。
澎湖縣政府發送振興消費禮金，今天動員工作人員在澎湖縣選舉委員會2樓進行分裝，縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲等人到現場慰勞工作人員，同時籲請民眾多多消費，促進地方經濟復甦。
賴峰偉表示，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，嚴重影響地方產業，中央在產業振興措施，推出有五倍券外，還加碼動滋券、藝FUN券、農遊券、好食券等多項措施，縣政府也比照去年推出每人1000元的振興消費禮金，所需經費新台幣1億812萬7000元，並經議會審議通過，期盼在後疫期，為民生經濟注入活水，讓產業復甦。
澎湖縣政府表示，澎湖縣發放發每名澎湖縣民1000元的振興消費禮金，凡在年7月19日前設籍民眾，不分年齡，都可領取，總計有10萬5670名縣民，所需經費新台幣1億812萬7000元，19日起至年底止在各村里辦公處領取。
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