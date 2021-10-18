高雄城中城大火 各界善款逾3095萬元

高雄城中城火警釀46死、41傷，各界善心捐款湧入高市社會局帳戶，社會局統計至上午10時，共收到新台幣3095萬餘元；將由市府社會救助金專戶管理會，用於慰助、安置協助等。

城中城大樓14日發生嚴重火警，高雄社會局15日提供「高雄市政府社會局社會救助金專戶」供捐款。高雄市長陳其邁上午在高雄市殯儀館接受媒體聯訪時表示，會把捐款用於慰問救助跟傷者日後生活重建、經濟支持與安置計畫等。

陳其邁也對日前捐出1月所得的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁及總統蔡英文、立法院長游錫堃、監察院長陳菊等人及各界善心捐款湧入社會局帳戶致謝。

社會局統計指出，截至今天上午10時，共計收到城中城指定捐款1995筆、共3095萬餘元。目前會先由社會救助金專戶管理會處理，規劃死亡慰助、傷者慰助、緊急與短期安置協助、傷者醫療、罹難者家屬相關協助等方面運用。

社會局今天也開始運用善款，受理災民依親或租屋補助申請，提供實際居住於城中城的每戶6個月計9萬元，協助受災民眾安頓日後生活。另外，租屋部分也與都發局及租賃公會合作，提供社會住宅或媒合包租代管房屋供災民選擇。

除了善款外，市府也已先發放罹難者家屬25萬元慰問金、傷者6萬元慰問金。陳其邁說，現在主要協助傷者救助、罹難者殯葬事宜，未來依據捐款從優再給予慰救助及協助恢復正常生活。