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城中城何去何從 議員籲：媒合宗教團體建教堂道場

中央社 / 高雄18日電

高雄城中城大樓火警釀46死，未來建物何去何從？民進黨高市議員郭建盟建議市府媒合宗教團體收購改建教堂、道場。民政局長閻青智表示，會朝此方向探討努力。

郭建盟上午在議會質詢表示，城中城未來更新充滿難度，住戶多為無力負擔補強修繕的弱勢民眾，且建物土地產權複雜，城中城建物土地所有權人127人、土地所有權人12戶、建物所有權人306戶，危老重建需百分之百住戶同意，都更也需8成住戶同意，整合難度極高。

郭建盟說，城中城逝去46人生命的陰影恐讓投資建商卻步，回顧國內重大火災傷亡後，原建築更新的狀況，皆因缺乏投資意願導致長期延宕。他認為，城中城最理想的出路，是媒合宗教團體收購後改建教堂、道場。

民政局長閻青智答詢表示，過去有些案例確實是由宗教團體接手發生重大事故建物、土地，未來會朝此方向探討努力。

高市府成立城中城調查小組，釐清是否有相關公權力管理疏失，但郭建盟說，調查小組中有副市長林欽榮、法制局長王世芳、政風處長林合勝3人，恐引來外界「球員兼裁判」調查不公質疑。

王世芳答詢表示，調查小組共有11名委員，內部委員只有3名，其他均為專業外部委員，絕不會有球員兼裁判、自己人審自己人的問題，也會加速進行調查釐清。

郭建盟並指，城中城火災後，暴露法規未強制成立管委會，讓大樓躲避安檢漏洞，但要解決老舊大樓安全問題，還應該增列公共設施不良危樓，改善前得命其停止使用法令。

王世芳說，即使修法強制成立管委會，但住戶可能根本就繳不起管理費，會建議中央是否能在輔導成立管委會時，先給他們第1桶金，讓其進行公安改善。另如要強制停止使用大樓，也要有配套，否則住戶流落街頭，會製造另一個公安問題。

公安 教堂 裁判

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