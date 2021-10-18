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高市馬上有白色階梯色塊 交通局替它正名「楔型標線」
高雄大寮區萬丹路上出現白色階梯色塊的標線在網路上引發熱議，不少人問，這到底是什麼標線，以前沒看過。網友PO照上網後，也有人說這好像F1賽車起跑線。高雄市交通局表示，這是「楔型標線」主要畫設在車速快、肇事高的路段上，藉由畫設在車道兩側的白色方塊，讓用路人產生視覺上車道寬縮減的效果，達減速目的。
交通局表示，網友討論的萬丹路是在本月5日完成畫設，因此路段車速較快，但路段上有小巷弄，為提醒用路人減速因此畫設楔型標線。過去在市區民族路慢車道、中山四路都有楔型標線。交通局交通工程科長温哲欽解釋，除了在車速高路段畫設，也會在轉彎處畫設提醒用路人。
楔型標線是參考國外經驗，近年在全台皆有使用，除了白色方塊外，過去其他縣市也曾畫設「閃電型線條」的楔型標線，但因為只是線條不夠顯眼，效果不如白色色塊。交通局觀察，在畫設白瑟賽快的路段上民眾會因視覺上的車道縮減感受，而採取煞車，達到減速效果。
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