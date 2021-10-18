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高雄洲際酒店徵百名「試睡員」 中選可享一泊二食

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄洲際酒店進入開幕最後籌備階段，即起徵求100名試睡員，中選可享一泊二食體驗。圖／高雄洲際酒店提供
高雄洲際酒店進入開幕最後籌備階段，即起徵求100名試睡員，中選可享一泊二食體驗。圖／高雄洲際酒店提供

進入籌備最後階段的「高雄洲際酒店」，目前在臉書專頁募集100位「試住員」，只要中選，即可攜伴入住體驗一泊二食，即日起募集至10月31日為止。

「高雄洲際酒店」鄰近高雄展覽館、流行音樂中心、圖書總館、電競館、駁二藝術特區，酒店空間設計靈感源自高雄港灣城市印象，規劃253間客房，所有客房內建中、英、日語音數位聲控系統、BOSE藍芽音響、新一代Dyson Supersonic吹風機等科技設備。

酒店進入開幕倒數階段，即日起至10月31日為止將徵求100名試住員，獲選者可攜一人於11月同住，房型由酒店指定，並享有一泊二食體驗，報名可洽高雄洲際酒店臉書專頁。

另高雄即日起至11月6日為止每周末在高雄愛河與月世界推出熱氣球繫留體驗，高雄國賓大飯店配合推出「揪愛熱氣球」專案，11月6日前持熱氣球門票入住，可享豪華港景雙人房2899元含二客早餐，周六加價800元。

若搶不到門票，也可出示與熱氣球拍照打卡的畫面，周日至周五住宿豪華雙人房僅2999元（含二客早餐），再視當日房況免費升等港景等房型。住宿或餐飲當日消費以紙本振興券支付，支付滿1000元就送200元高雄券、支付滿1500元就送300元高雄券，依此類推。

高雄洲際酒店進入開幕最後籌備階段，即起徵求100名試睡員。圖／高雄洲際酒店提供
高雄洲際酒店進入開幕最後籌備階段，即起徵求100名試睡員。圖／高雄洲際酒店提供

酒店 熱氣球 早餐

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