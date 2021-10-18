高雄洲際酒店徵百名「試睡員」 中選可享一泊二食

進入籌備最後階段的「高雄洲際酒店」，目前在臉書專頁募集100位「試住員」，只要中選，即可攜伴入住體驗一泊二食，即日起募集至10月31日為止。

「高雄洲際酒店」鄰近高雄展覽館、流行音樂中心、圖書總館、電競館、駁二藝術特區，酒店空間設計靈感源自高雄港灣城市印象，規劃253間客房，所有客房內建中、英、日語音數位聲控系統、BOSE藍芽音響、新一代Dyson Supersonic吹風機等科技設備。

酒店進入開幕倒數階段，即日起至10月31日為止將徵求100名試住員，獲選者可攜一人於11月同住，房型由酒店指定，並享有一泊二食體驗，報名可洽高雄洲際酒店臉書專頁。

另高雄即日起至11月6日為止每周末在高雄愛河與月世界推出熱氣球繫留體驗，高雄國賓大飯店配合推出「揪愛熱氣球」專案，11月6日前持熱氣球門票入住，可享豪華港景雙人房2899元含二客早餐，周六加價800元。