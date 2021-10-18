舊大樓逃生障礙多 陳其再邁籲修法成立管委會

高市府今起拆除老舊、無管委會大樓的逃生障礙。高雄市長陳其邁說，維護公安、消防設施等需有管委會執行、落實管理，盼修法強制成立管委會，市府也會擬自治條例加強管理。

城中城大樓火警後，高市府15日組成「老舊複合式大樓聯合稽查」專案小組，3日內稽查全市34棟30年以上、沒有管委會的老舊複合式大樓，其中27棟建物有安全梯及通道壅塞阻礙、私設柵門、安全門封閉等缺失，市府今天起將逐一執行拆除逃生障礙。

陳其邁上午在高雄市立殯儀館接受媒體聯訪表示，維護公安或消防、逃生避難設備，都要有管委會來執行，才能貫徹落實。

陳其邁說，希望未來中央能修法強制成立管委會，市府也會同步啟動修訂高雄市自治條例加強管理力道，這部分會尋求議會支持，盼加速完成相關修立法。

高市府上午發布新聞稿表示，副秘書長郭添貴一早率消防局、工務局、違建隊、民政局、環保局及警察局等局處人員，首日針對包括鹽埕區七賢三路上的「壽星大樓」在內的7棟建物拆除、排除避難逃生動線障礙，目標在10天內將34棟大樓的避難逃生動線全部暢通。