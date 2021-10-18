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台東縣加碼生育補助 第二胎最高3萬6千元
台東縣人口不斷下降，台東縣府今天宣布加碼「生育補助」，第一胎從1萬元加碼到3萬元、第二胎從1萬5千元加碼到3萬6千元，並於明年1月1日起生效。
饒慶鈴說，台東縣的人口和全台絕大多數縣市一樣不斷減少，10年來新生兒人數最多一年有1887人，去年只剩1364人，必須努力催生，所以縣府不斷推出相關政策，鼓勵生育。
而台東縣「生育補助」加碼後，全台補助名次也跟著大躍進，第一胎從第15名提升為第4名，第二胎從第12名躍升為第2名，僅次於澎湖縣；經費從連續6年的結餘款編列支出。
縣府民政處長鍾青柏說，這是繼推出「為你坐月子和月子餐」、「保母服務」、「推出準公托系統」和「育兒生日禮盒」等生育加碼福利政策後，縣府再次展現鼓勵縣民生育的決心。
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