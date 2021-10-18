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防火警利器住警器 高市110年裝設率破紀錄

中央社 / 高雄18日電

城中城大樓火警，讓外界關心住警器的裝設。依消防局數據，高市住警器設置率在陳其邁上任1年1個月內，自59.2%提升至68.3%，年底前針對低收入戶、獨居長者完成裝設達100%。

住警器全名「住宅用火災警報器」，又稱獨立式火警探測器。用於未設置火警自動警報設備的住宅，內裝有電池，可獨立安裝天花板或牆壁上，可在火災初期偵測到煙的溫度，並發出聲響讓民眾及早應變。

高雄市長陳其邁上任後全力推廣住警器推廣工作，並逐年增編預算，高市府民國109年預算編列新台幣100萬元，獲民間及各界善心人士捐贈住警器8600顆；110年預算編列150萬元，獲捐贈3萬983顆；111年將再增加預算至250萬元。

依消防局數據，高雄市住警器設置率在陳其邁上任1年1個月內，自59.2%提升至68.3%，提升9.1%。截至9月底，整體火災警報器安裝率（含火災自動警報系統）達到84.78%。

另為提升高風險弱勢族群裝置率，今年特研訂「偵煙宅，雄安心」住警器推廣計畫，將於年底針對低收入戶、獨居長者完成裝設率100%。

消防局火災預防科表示，消防法第6條第5項即明訂5樓以下非供公眾使用建築物應設置住宅用火災警報器，高雄市為提升未設有火警自動警報設備賃居處所火災安全；再於108年1月24日修正發布「高雄市火災預防自治條例」（第8條），明定住宅管理權人（房東）於出租前應設置並維護住宅用火災警報器義務，違者最高罰3萬元。

火災預防科指出，高雄市自106年7月1日起，已針對非供公眾使用建築物申請新建、增建、改建、變更使用或室內裝修等建築行為時，要求須完成住宅用火災警報器劃裝設，才能取得使用執照。

火災 高雄市

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