無管委會老舊大樓公安稽查 高市首日鎖定7棟樓
城中城大樓火警後，高市府「老舊複合式大樓聯合稽查」專案小組，3日內鎖定34棟30年以上、沒有管委會的老舊複合式大樓稽查，今天展開10日內排除避難逃生動線障礙行動。
14日凌晨的城中城大樓火警釀成46死，高雄市長陳其邁當即責成市府組成「老舊複合式大樓聯合稽查」專案小組，要求3日內稽查全市34棟屋齡30年以上、沒有管委會的老舊複合式大樓，並於昨日完成消防公安稽查。
今天一早8時30分由副秘書長郭添貴帶隊，率領消防局、工務局、違建隊、民政局、環保局及警察局等局處，首日針對大仁路80號等7棟建物，強力排除避難逃生動線障礙情事；其餘有相同問題建物，預計26日前陸續進行，達成「10日內34棟避難逃生動線全部暢通」行動目標。
工務局表示，經過3天稽查，27棟建物有安全梯及通道壅塞阻礙、私設柵門、安全門封閉等缺失，其中23棟影響逃生通道。昨已責令相關單位10日內優先排除外，同時由消防局協助設置逃生標示、警報器、滅火器等消防設施，進一步保障民眾生命財產安全。
陳其邁也再次呼籲，民眾不要擅自阻礙、封閉避難逃生通道，或堆積雜物影響避難逃生動線暢通，公共安全絕對不可打折扣，並特別要求工務局、消防局一定要嚴格執行公安檢查，提升民眾居家安全。
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