城中城受災租屋依親補助 高市今受理申請

鹽埕區城中城大樓釀46死大火，住民頓時失去住所，高雄市政府社會局今天起受理依親或租屋補助申請，提供實際居住於城中城的每戶6個月計9萬元，協助受災民眾安頓日後生活。

另外，租屋部分也與都發局及租賃公會合作，提供社會住宅或媒合包租代管房屋供災民選擇。

社會局表示，受災民還有36名傷者住院，20名住安置旅館，其餘依親居住。為讓受災民眾及早恢復穩定生活，今天起開始受理申請依親或租屋補助。

申請者為實際居住城中城大樓住戶，以戶為補助對象，每戶補助半年新台幣9萬元。申請時須檢附申請書、身分證正反面影本，資格及文件齊全者，受理後一次撥款9萬元。

如受災民眾因災無身分證等文件，市府會專案協助補發證件，以協助順利申請補助。火警迄今社會局社工不間斷「一對一」協助罹難者家屬及傷者，希望最快時間內盡全力提供照顧服務。