高雄力推住警器 城中城住戶幾無安裝

高雄城中城大火引發高雄住警器安裝率討論，鹽埕區府北里長林傳富表示，約兩年前有民間宗教團體捐給消防局鼓山分隊住警器，當時鼓山分隊拿給府北里300個住警器，但申請安裝需填寫身分證、電話、地址等個資，多數城中城住戶不願填寫、安裝意願低落，最後里上僅裝了100個，剩餘的200個都退還給鼓山分隊，城中城住戶幾無申請，「有人覺得如果真的要做愛心為什麼需要填那麼多資料」。

高雄市消防局表示，陳其邁上任後力推住警器，逐年增編預算，109年預算編列100萬元，獲民間捐贈8600顆。110年預算編列150萬元，獲捐贈3萬983顆。111年預算增至250萬元。

高雄市住警器設置率在這1年1個月內，自59.2%提升至68.3%，共提升9.1％，截至今年9月底，整體火災警報器安裝率（含火災自動警報系統）達84.78%。今年市府推動「偵煙宅，雄安心」住警器推廣計畫，提升高風險弱勢族群裝置率，將於今年底針對低收入戶、獨居長者完成裝設率100%。

消防局進一步說明，消防法第6條第5項早已明訂5樓以下非供公眾使用建築物應設置住宅用火災警報器，高雄市為提升未設有火警自動警報設備的租屋火災安全，在108年1月24日修正發布「高雄市火災預防自治條例」（第8條），明定房東在出租前應設置並維護住宅用火災警報器，違者最高罰3萬元。另外，高市從106年7月起已針對非供公眾使用建築物申請新建、增建、改建、變更使用或室內裝修等建築行為時，須完成住宅用火災警報器裝設才能取得使用執照。