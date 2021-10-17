快訊

東北風發威！基隆新北深夜大雨特報 慎防溪水暴漲

高雄力推住警器 城中城住戶幾無安裝

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄城中城大火引發高雄市住警器裝設率的討論。圖／高雄市消防局提供
高雄城中城大火引發高雄市住警器裝設率的討論。圖／高雄市消防局提供

高雄城中城大火引發高雄住警器安裝率討論，鹽埕區府北里長林傳富表示，約兩年前有民間宗教團體捐給消防局鼓山分隊住警器，當時鼓山分隊拿給府北里300個住警器，但申請安裝需填寫身分證、電話、地址等個資，多數城中城住戶不願填寫、安裝意願低落，最後里上僅裝了100個，剩餘的200個都退還給鼓山分隊，城中城住戶幾無申請，「有人覺得如果真的要做愛心為什麼需要填那麼多資料」。

高雄市消防局表示，陳其邁上任後力推住警器，逐年增編預算，109年預算編列100萬元，獲民間捐贈8600顆。110年預算編列150萬元，獲捐贈3萬983顆。111年預算增至250萬元。

高雄市住警器設置率在這1年1個月內，自59.2%提升至68.3%，共提升9.1％，截至今年9月底，整體火災警報器安裝率（含火災自動警報系統）達84.78%。今年市府推動「偵煙宅，雄安心」住警器推廣計畫，提升高風險弱勢族群裝置率，將於今年底針對低收入戶、獨居長者完成裝設率100%。

消防局進一步說明，消防法第6條第5項早已明訂5樓以下非供公眾使用建築物應設置住宅用火災警報器，高雄市為提升未設有火警自動警報設備的租屋火災安全，在108年1月24日修正發布「高雄市火災預防自治條例」（第8條），明定房東在出租前應設置並維護住宅用火災警報器，違者最高罰3萬元。另外，高市從106年7月起已針對非供公眾使用建築物申請新建、增建、改建、變更使用或室內裝修等建築行為時，須完成住宅用火災警報器裝設才能取得使用執照。

火災 高雄市 建築

延伸閱讀

路樹遮號誌路燈...高雄養工處稱「沒錢可處理」議員：太誇張

藍綠爭論誰裝住警器較給力 數據各自解讀

吳敦義城中城哀悼落淚 望行政、立法部門加強結構安全

城中城大火市民關注消防能量 高市府：逾齡消防車連3降

相關新聞

路樹遮號誌路燈...高雄養工處稱「沒錢可處理」議員：太誇張

高雄人均公園綠地為六都第一，每萬人享10.8公頃，但議員指出，高雄公園綠地養護經費不足，里長反映路樹枝葉遮擋交通號誌，養...

民眾黨屏東黨部成立 議長周典論、立委蘇震清出席

民眾黨屏東縣黨部今成立，台北市長柯文哲今本來要南下參加，因新北市發生虎豹潭意外，無法南下參加。民眾黨秘書長謝立功、立委蔡...

國小樂齡中心成立Fun瘋桌遊館 吸引長者一起動腦

高雄市教育局推廣終身教育，為吸引更多樂齡長者參與，在林園國小樂齡學習中心成立「Fun瘋桌遊館」，免費提供長輩各種益智動腦...

燕巢樹葬 高市殯葬處：沒不足

環保葬法漸被國人接受，高雄市府在燕巢、旗山與杉林區設有樹葬區，燕巢因接近市區，穴位供不應求須等待，最偏遠的杉林區乏人問津...

高雄桃源區缺錢修路 市議員鳴不平

高雄市路幅6公尺以下道路由各區公所負責維護與改善，但市府每年只編3億多元經費，不少鄉間柏油路龜裂，或克難採補丁式修補。市...

關心疫情下弱勢長輩 高市議員高閔琳傳遞正能量

受疫情影響，高市議員高閔琳與高雄道德院合辦的「關懷弱勢·送暖傳愛」活動被迫延期，原本要在中秋節送暖的活動延至今天下午在岡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。