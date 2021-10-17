路樹遮號誌路燈...高雄養工處稱「沒錢可處理」議員：太誇張

高雄人均公園綠地為六都第一，每萬人享10.8公頃，但議員指出，高雄公園綠地養護經費不足，里長反映路樹枝葉遮擋交通號誌，養工處竟答沒錢可處理。工務局長蘇志勳說，今年養護經費5400萬元確實比往年少，明年增至9千萬，對有立即危險路段會盡快處理。議員說有些路段維管單位多達5、6個，多頭馬車民眾不知該找誰，行道樹除有枝葉遮蔽問題，盤根錯節的樹根造成人行道凸起，不平整狀況讓行人左閃右閃相當危險，應通盤勘查制定修繕計畫。

市議員黃文志指出，左營有數個路段因路樹枝葉茂密，擋到紅路燈，里長致電養工處竟得到「沒錢可處理」的回覆，黃文志說，「現在才10月就沒錢可修剪會不會太誇張？」蘇志勳解釋，雖今年養護經費編列較少，但針對有公共安全狀況的路段都會優先處理，明年已將養護經費提高至9千萬。

高雄市養工處處長林志東也解釋，優先順序上會先處理已生病、危害安全的樹木，較大面積的路樹整治則結合人行道的整建一起處理，因全市幅員廣闊，採逐年分區規畫。

黃文志表示，鐵路地下化後綠園道種了許多樹木，「但同時也擔心工務局之後的維管問題」，根據合約，植樹廠商需負責5年內的樹木修護狀況，黃文志說，但5年後呢？如養護經費不足就會有大問題。

市議員黃香菽認為，全市的行道樹除了有枝葉遮蔽問題，盤根錯節的樹幹常造成人行道凸起，不平整的狀況常讓行人左閃右閃相當危險。更有樹根直接危害的民宅地基，養工處應通盤勘查，制定完整的修繕計畫。對此養工處長林志東表示，過去推動廣種路樹的政策忽視不同樹種的特性，現已逐年、分區檢視行道樹狀況，有病除害、公共安全的路段已優先處理，移除不適合的路樹樹種。

屏科大森林系主任陳建璋表示，路樹的選擇需綜合考量，包括抗風、景觀、樹高等特性等，過去各縣市政府在樹種的考量較不縝密，且希望快速成蔭。高雄長期以來缺乏完整路樹管理系統，忽略樹木管理的重要，造成對行道樹沒有長期的修繕規畫。目前新北、屏東、澎湖、金門都有建置路樹資訊管理系統，詳細紀錄樹木狀況，如同樹木健保卡，除樹高、樹冠大小、樹種等資料外，還有樹的健康狀況、風險評估與修剪紀錄，可供地方政府制定長期的都市景觀計畫與管理，更能把錢花在刀口上。

林志東指出，目前高雄在行道樹部分已有基本資料，未來也會建置更詳細的樹木數據，林志東坦言，這部分需要龐大的人力、經費，但有其必要性。