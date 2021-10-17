快訊

CIA找特工 年薪13萬美元要會說11種中國方言

日職／王柏融本季第9轟終於出爐 台、日生涯百轟達陣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨屏東黨部成立 議長周典論、立委蘇震清出席

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
民眾黨屏東縣黨部今成立，國民黨屏東縣議長周典論出席致詞說，民眾黨成立屏東黨部，非常歡迎，民意來自基層，有不同聲音、理念的人投入政治。記者劉星君／攝影
民眾黨屏東縣黨部今成立，國民黨屏東縣議長周典論出席致詞說，民眾黨成立屏東黨部，非常歡迎，民意來自基層，有不同聲音、理念的人投入政治。記者劉星君／攝影

民眾黨屏東縣黨部今成立，台北市長柯文哲今本來要南下參加，因新北市發生虎豹潭意外，無法南下參加。民眾黨秘書長謝立功、立委蔡壁如出席，國民黨屏東縣議長周典論、退出民進黨的立委蘇震清今出席民眾黨屏東黨部成立。謝立功說，2022選舉民眾黨不會缺席，希望在議會成黨團，盼縣議員能選上3席，也不排除跟其他政黨採合作模式。

屏東縣議長國民黨籍周典論今上台致詞說，民眾黨成立屏東黨部，非常歡迎，民意來自基層，有不同聲音，理念的人投入政治。政治就是反映民意，民眾黨在柯市長成立推動以來，受各界支持也一直提升，台灣是多元社會，尤其屏東是很熱情的地方。

周典論說，各行各業都要關心、了解，反映民意，民眾黨成立屏東黨部，為政黨注入活水，是屏東人福氣。政黨可以競爭、也可以合作，政黨若淪為工具，互相攻擊，會讓百姓無所適從，對國家社會都是負面的，期待民眾黨屏東黨部成立後，政黨良性競爭下，大家可以共同合作，一起為民眾打拚。

退出民進黨的立委蘇震清致詞說，政治本來就是多元，政治要有容乃大，政府存在要聽民眾聲音，做人民需要的，這兩項一定要做到。在座屏東鄉親都知道，「我是最接地氣的」，我們全力支持民眾黨在屏東縣開花，相信未來他們一定能以最快速度成長，在屏東節滿滿果實。他也跟蔡壁如說，唯有一件事情初心不變，跟人民站在一起，人民才會感動，才會支持。

蘇震清說，要如何讓台灣尾變成台灣頭，不是只有口號說，屏東只有越來越好，需要大家一起來打拚。

民眾黨屏東縣黨部今成立，退出民進黨的立委蘇震清（中）今也出席民眾黨屏東黨部成立，立委蔡壁如（右）說，他與蘇震清是立院同事。記者劉星君／攝影
民眾黨屏東縣黨部今成立，退出民進黨的立委蘇震清（中）今也出席民眾黨屏東黨部成立，立委蔡壁如（右）說，他與蘇震清是立院同事。記者劉星君／攝影
民眾黨屏東縣黨部今成立，國民黨屏東縣議長周典論（左三）、退出民進黨的立委蘇震清（左一）今也出席民眾黨屏東黨部成立。記者劉星君／攝影
民眾黨屏東縣黨部今成立，國民黨屏東縣議長周典論（左三）、退出民進黨的立委蘇震清（左一）今也出席民眾黨屏東黨部成立。記者劉星君／攝影

屏東縣 民眾黨

延伸閱讀

民眾黨屏東縣黨部成立廣招人才 明年選舉不缺席

執政、在野黨難和解 蔡壁如：修憲只是口號

基本工資審議今登場 蘇貞昌贊成調高

「郭台銘變疫苗代言人」 蔡壁如鬆口：2024不排除柯郭合

相關新聞

民眾黨屏東黨部成立 議長周典論、立委蘇震清出席

民眾黨屏東縣黨部今成立，台北市長柯文哲今本來要南下參加，因新北市發生虎豹潭意外，無法南下參加。民眾黨秘書長謝立功、立委蔡...

國小樂齡中心成立Fun瘋桌遊館 吸引長者一起動腦

高雄市教育局推廣終身教育，為吸引更多樂齡長者參與，在林園國小樂齡學習中心成立「Fun瘋桌遊館」，免費提供長輩各種益智動腦...

燕巢樹葬 高市殯葬處：沒不足

環保葬法漸被國人接受，高雄市府在燕巢、旗山與杉林區設有樹葬區，燕巢因接近市區，穴位供不應求須等待，最偏遠的杉林區乏人問津...

高雄桃源區缺錢修路 市議員鳴不平

高雄市路幅6公尺以下道路由各區公所負責維護與改善，但市府每年只編3億多元經費，不少鄉間柏油路龜裂，或克難採補丁式修補。市...

關心疫情下弱勢長輩 高市議員高閔琳傳遞正能量

受疫情影響，高市議員高閔琳與高雄道德院合辦的「關懷弱勢·送暖傳愛」活動被迫延期，原本要在中秋節送暖的活動延至今天下午在岡...

失智長輩到咖啡廳「有反應」 拉女兒衣角狂比讚

衛福部長照司開放補助，鼓勵各縣市利用新建或修繕閒置空間，廣泛布建日照中心。位於高雄的亞望沙龍多元照顧中心，利用旗津區魚市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。