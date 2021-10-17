民眾黨屏東黨部成立 議長周典論、立委蘇震清出席

民眾黨屏東縣黨部今成立，台北市長柯文哲今本來要南下參加，因新北市發生虎豹潭意外，無法南下參加。民眾黨秘書長謝立功、立委蔡壁如出席，國民黨屏東縣議長周典論、退出民進黨的立委蘇震清今出席民眾黨屏東黨部成立。謝立功說，2022選舉民眾黨不會缺席，希望在議會成黨團，盼縣議員能選上3席，也不排除跟其他政黨採合作模式。

屏東縣議長國民黨籍周典論今上台致詞說，民眾黨成立屏東黨部，非常歡迎，民意來自基層，有不同聲音，理念的人投入政治。政治就是反映民意，民眾黨在柯市長成立推動以來，受各界支持也一直提升，台灣是多元社會，尤其屏東是很熱情的地方。

周典論說，各行各業都要關心、了解，反映民意，民眾黨成立屏東黨部，為政黨注入活水，是屏東人福氣。政黨可以競爭、也可以合作，政黨若淪為工具，互相攻擊，會讓百姓無所適從，對國家社會都是負面的，期待民眾黨屏東黨部成立後，政黨良性競爭下，大家可以共同合作，一起為民眾打拚。

退出民進黨的立委蘇震清致詞說，政治本來就是多元，政治要有容乃大，政府存在要聽民眾聲音，做人民需要的，這兩項一定要做到。在座屏東鄉親都知道，「我是最接地氣的」，我們全力支持民眾黨在屏東縣開花，相信未來他們一定能以最快速度成長，在屏東節滿滿果實。他也跟蔡壁如說，唯有一件事情初心不變，跟人民站在一起，人民才會感動，才會支持。