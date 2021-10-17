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國小樂齡中心成立Fun瘋桌遊館 吸引長者一起動腦
高雄市教育局推廣終身教育，為吸引更多樂齡長者參與，在林園國小樂齡學習中心成立「Fun瘋桌遊館」，免費提供長輩各種益智動腦桌遊。桌遊不只年輕人愛玩，長輩們也超愛，還有人玩到成為桌遊志工，指導更多老人家來玩。
林園國小與「遊戲力社會企業」、「瘋桌遊」兩大品牌合作，多元運用學校閒置空間，創建「Fun瘋桌遊館」。館裡免費提供長輩各種益智動腦的桌上遊戲，有助長輩人際互動與代間學習，增進祖孫家庭情感。
長輩們在「Fun瘋桌遊館」玩得不亦樂乎，桌遊館裡有各種不同類型的桌遊，除了常見的卡牌，還有精美的圖版和許多可愛的道具。桌遊主題也包羅萬象，包括記憶遊戲、益智遊戲、推理遊戲、角色扮演遊戲等，從長輩防詐騙、交通安全到生命故事，都可以找到合適的桌遊來帶領。
林園國小校長洪琮琪說，學校用心經營的樂齡學習中心，今年也榮獲教育部第五屆「樂齡教育奉獻獎-團體獎」特優殊榮。桌遊不同於電玩遊戲，更注重群體參與。在這麼多桌遊中，大型疊疊樂最受小孩和長輩喜愛！尤其當疊疊樂被推倒時，現場就會引來一陣笑聲，大家玩一個上午也不會膩。
教育局長謝文斌表示，「Fun瘋桌遊館」除提供校內教師實施多元合作學習外，也是培育樂齡學員、進行桌遊服務的實習場域，同時能用於青銀共創與代間學習，是涵蓋諸多功能的創新服務，大家一起共學、共好。
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