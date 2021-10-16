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關心疫情下弱勢長輩 高市議員高閔琳傳遞正能量

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員高閔琳（右五）今天下午與高雄道德院在服務處合辦「關懷弱勢送暖傳愛」活動。圖／高閔琳服務處提供
高市議員高閔琳（右五）今天下午與高雄道德院在服務處合辦「關懷弱勢送暖傳愛」活動。圖／高閔琳服務處提供

疫情影響，高市議員高閔琳與高雄道德院合辦的「關懷弱勢·送暖傳愛」活動被迫延期，原本要在中秋節送暖的活動延至今天下午在岡山服務處舉辦，高閔琳會同志工群搬運米、泡麵、油、罐頭等生活物資，眾人分贈獨居長輩、邊緣戶及弱勢家庭，盼傳愛與傳遞正能量。

有感於疫情衝擊各行各業，不少人生活因此陷入困境。市議員高閔琳原先預計中秋節前發送愛心物資，後來因為疫情進入三級警戒而延宕。

今天下午，泡麵、白米、沙拉油、醬油、罐頭、咖啡沖泡飲、餅乾、健康水果醋等日用品送抵服務處，高閔琳會同志工群，協助行動不便或體弱長輩搬運上車。高閔琳說，大岡山地區屬於超高齡化社會，獨居老人及邊緣戶需要被關懷、被看見。

岡山里長劉天賦代替里民致謝，並說，很多弱勢民眾平日靠打零工生活，有些人則因為年事已高或生病無法工作，這些人在疫情衝擊下更辛苦，更需要被外界關懷。

關懷疫情下的弱勢長輩，高市議員高閔琳（右二）協助弱勢民眾搬運物資。圖／高閔琳服務處提供
關懷疫情下的弱勢長輩，高市議員高閔琳（右二）協助弱勢民眾搬運物資。圖／高閔琳服務處提供

高閔琳 疫情 中秋節

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