失智長輩到咖啡廳「有反應」 拉女兒衣角狂比讚

衛福部長照司開放補助，鼓勵各縣市利用新建或修繕閒置空間，廣泛布建日照中心。位於高雄的亞望沙龍多元照顧中心，利用旗津區魚市場二樓閒置空間，興建400坪日照中心，使用西式傢具打造環境美感。另外也與高市府合作，利用興仁國中「善樓」二、三樓空間，改建為60人日照中心，今年底有望正式營運。

亞望沙龍多元照顧中心創辦人黃仲平，過去是高雄市立大同醫院社區健康發展中心主任，長期關注、推動老人日間照顧服務，他透露，近年廣設長照B單位，雖然投入業者多，不一定都有長照背景，經營品質也有落差。

黃仲平提到，過去五年來，業者要興建日照中心，多半參考歐洲、日本，長久下來普遍認為的照顧場域，會以柔和、舒服、溫暖的質調呈現，但對於失智者來說，無法給予視覺、感受刺激，恐難達到延緩失智效果。因此，團隊特地引進類西式傢具，使用的椅子高度不同，扶手的發泡棉係數也額外挑選，讓長輩有全新觀感。

環境改變真的會讓失智長輩有幫助嗎？黃仲平提及一項實驗，將172名失智長輩分為16批，分別跟著兒女到不同場域參訪，其中一批長輩到傳統日照中心，擺放一般木椅、牆上掛些斗笠等，長輩無特別回應；另一批長輩則到星巴克，看著咖啡廳內設計感十足的桌椅擺設，長輩不僅反應踴躍，偷偷拉女兒的衣角比「讚」，聽到女兒說要天天帶她來，還害羞回「這樣太享受不好啦，很花錢」。

近兩年高雄長照發展快速，可謂「戰國中的戰國」，尤其未來八至十年，社區型長照機構將是重要發展。黃仲平表示，為了給失智、失能長輩有好的照顧，團隊採用「單元照顧」方式，類似咖啡廳規模，規畫一區區休憩空間，也引進特色傢具，像是長輩形容一個沙發弧度，宛如「女性臀部曲線」般柔美。他表示，雖然這樣的做法接受到許多挑戰，但會持續努力。