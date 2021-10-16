馬祖極光躍上國際媒體 李問籲制定燈火漁業管制法規

馬祖地區近期受周邊漁船綠色光害影響，連岸上也被照得燈火通明，被民眾戲稱「馬祖極光」，甚至躍上國際媒體版面，被外媒形容為另類「魷魚遊戲」，對此，連江縣民進黨部主委李問今天表示，目前馬祖仍然缺乏對於燈火漁業的管制條例，無法提供防治燈火漁業及光害的科學標準，希望亞太地區的各國政府，對於燈火漁業制定更嚴格的規範，防治光害。

李問表示，近來每當黃昏之際，馬祖周邊的海平線便出現一道道綠光，漫天的詭異螢光並非奇幻極光，而是中國漁民用來吸引魷魚的集魚燈，這讓馬祖居民骯不安。

李問提及，若缺乏管控的情況下，燈火漁業可能造成過量捕撈、生態浩劫、更衝擊馬祖的觀光產業（包括賞藍眼淚、暗空觀星認證等）。雖然燈火漁業本身並非違法行為，但應制定法規管制，避免生態衝擊。

針對這個議題，連江縣副縣長王忠銘近日接受外媒訪問表示，目前縣府尚未透過兩岸地方政府的溝通機制，向對岸地方政府反映集魚燈的問題，因為影響「非常有限」。王也說：「我們不喜歡這些綠光，但是我們還能做什麼呢？」

李問對於王忠銘的觀點不能認同，他也提及早在2016年，馬祖日報社論就曾經呼籲，連江縣應設立燈火漁業的管制法規。然而一直到現在，目前馬祖仍然缺乏對於燈火漁業的管制條例，多年來蹉跎並拖延，缺乏燈火漁業的管制標準，甚為可惜。

李問疾呼，當馬祖訂定對於燈火漁業的規範，可起政策宣示的效果，讓外界知道馬祖對於解決光害問題的決心，也可以為各國、各地區官方制定更嚴格的管制（包括對岸），立下參考指標。

李問說，縱使目前燈火漁業漁船，主要在6000公尺「限制水域」外作業，也應防範未來燈火漁業漁船更靠近，並且為越界使用集魚燈的行為，設置取締的規範標準。另外，中央和地方應同時進行，多管齊下傳達訊息，向中國大陸官方傳達光害問題的嚴重性。在地方政府層級，連江縣與對岸官方每年進行「榕馬會談」等對話管道，不應再忽視燈火漁業的議題。