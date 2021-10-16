用不同視角閱讀美麗屏東 重磅講者齊聚南國漫讀節

2021屏東南國漫讀節今天下午起跑，屏東縣長潘孟安、「斯卡羅」導演曹瑞原、漫讀大使劉冠廷、主視覺設計師詹朴、雲門舞集創辦人林懷民等多位重量級講者齊聚屏東，攜手揭開為期5個月南國漫讀節序幕，持續滾動屏東的閱讀能量。

潘孟安說，南國漫讀節是屏東專屬閱讀品牌，也是全台歷時最長、場次最多的閱讀盛典，今年以「前往南方的閱讀派對」為主題，從10月16日至明年2月13日，串連屏東各獨立書店，從屏東市、恆春到小琉球，「屏東是本永遠讀不完的大書」，邀請民眾感受「屏東」這個充滿閱讀的城市。

潘孟安預告，縣府籌劃兩年，以文化進香團概念，預計從台北啟程到屏東的文化閱讀列車，更勝於本月23日復駛藍皮解憂火車，希望明年可以成行。

南國漫讀節開幕派對下午在屏東總圖熱鬧展開，包括知名作家平路、許悔之、蔡詩萍、策展人張鐵志、蔡瑞珊等多位文化人出席。3場開幕講座報名系統甫上線即湧入近900人報名，另開放現場同步轉播。

首場講座由潘縣長與曹瑞原導演以「土地從不拒絕任何種子－從影劇斯卡羅看見台灣文化的共榮 」，討論屏東豐沛的文化底蘊如何化作「斯卡羅」中重要元素，讓更多人以不同於過去的視角閱讀屏東。

曹瑞原說，屏東山海壯闊，在這裡可以體驗自然、感受它的生機盎然，「是他退休後最想居住的地方」；第二場「作為一個說書人，用 ＿＿ 說故事」，由劉冠廷、主視覺設計師詹朴、策展人張鐵志，對談如何以各界專業為起點，創造一束束照向思想的光。

終場講座「一個南部孩子的江湖行 林懷民談雲門歲月」，由雲門舞集創辦人林懷民回顧創辦雲門舞集後，創造各齣重量級舞作，將台灣推展至國際舞臺的漫漫旅途。