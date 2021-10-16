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金門旱情嚴峻影響高粱 農委會初勘符合救助標準

中央社 / 金門縣16日電

金門縣今年降雨量到昨天為止僅有427毫米。縣府表示，經過農業委員會勘察高粱災損情況，初步認定符合天然災害救助標準；將待農委會公告後，受理現金救助或低利貸款申請。

金門縣政府今天發布新聞表示，去年金門面臨50多年來最嚴重的旱災，今年整體水情仍不樂觀；前幾天颱風圓規雖然帶來強大風勢，但對地區雨量卻無實質幫助，到昨天為止，全縣降雨量僅有427毫米。

考量高粱生長期、抽穗期水分均不足，為瞭解高粱受旱害影響，農委會農糧署北區分署及桃園改良場相關人員昨天到金門初勘。縣府建設處長陳祥麟、縣農會常務監事蔡水游和總幹事文水成等人，陪同赴現場。

建設處指出，依金門縣農試所契作資料系統統計，今年度高粱種植面積約1725公頃，因高粱種植期間不一，較早種植者目前已在採收，到14日已採收625公頃，約占整體面積的1/3。

陳祥麟表示，會同農委會相關單位到各鄉鎮進行災損查定，初步認定符合「農業天然災害救助」標準；縣府將陳報農委會公告「辦理現金救助或低利貸款」，公告後，由鄉鎮公所進行農業災情勘查及受理申請作業。

建設處表示，近年旱情影響地區農業甚劇，這段時間縣府一直密切監控作物狀況，依先前縣府訂定的「農業旱害災害防救標準作業程序」，相關雨量、生長狀況指標已符合啟動勘災標準，因此，這次較往年提早啟動勘災作業程序，後續也會滾動修正，讓程序更完備。

這次勘災公告後，農友如有收割者需求，可將農作照片（含座標系統）先行留存，到時鄉鎮公所可參考現地狀況、照片、農試所監割資料等客觀指標評估。

金門 農委會 雨量

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