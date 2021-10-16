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搶救金門百年桄榔老樹 縣林務所為樹修剪包紮盼留生機

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
林務所針對皮層破損處以PVC膜進行包捆，避免傷口持續擴大，希望能搶救老樹。圖／金門縣林務所提供
林務所針對皮層破損處以PVC膜進行包捆，避免傷口持續擴大，希望能搶救老樹。圖／金門縣林務所提供

受到颱風「圓規」的外圍環流強風影響，一株有百年歷史的山后民俗村桄榔老樹倒伏，金門縣林務所今天表示，經會同金門國家公園管理處等單位檢查後，確認老樹倒伏主因為樹體內部腐朽，導致抗風應力不足所致；將先透過修剪、包覆及設置臨時支撐架等方式，避免傷害擴大，後續再視林木恢復情形決定未來處理方式。

縣林務所指出，圓規颱風對金門帶來強烈風勢，總計10月11至12日的風勢最大，兩天共75案緊急通報案件，風倒或風折木逾200株，多數已完成整理；在樹種方面，受損林木多數為木麻黃、銀樺及榕樹為主，而倒伏林木多發現有中空腐朽、根系真菌性病害或褐根腐病等問題；另外，強風仍造成車損、建物破壞等3案及山后民俗村桄榔老樹倒伏等情形。

林務所於災後隔天即聯絡金門國家公園管理處、金沙鎮三山里辦公處及周邊居民，並請在金門執行行道樹非破壞性檢測的台灣樹木保育股份有限公司針對桄榔老樹進行結構檢測。

依老樹樹體生長形狀針對植株的基部、高度5公尺及11公尺處以應力波檢測內部結構，檢測結果於高度5公尺(即原樹體轉折處)約有58%的腐朽，11公尺處腐朽有20%，樹基則很健康，因此能說明5公尺高處之結構較弱，確認老樹倒伏主因為樹體內部腐朽，導致抗風應力不足所致。

縣林務所所長鐘立偉說明，桄榔屬於棕櫚科桄榔屬的單子葉植物，一般植物維管束成環狀排列，單子葉植物則是散生分布，老樹倒伏樹幹有輕微扭轉現象，且外部明顯皮層破裂，由於棕櫚科植物輸送水分之維管束為散生在樹幹內，因此部分中空腐朽影響植株生長較為輕微。

鐘立偉也說，這類的棕梠科植物生長存活關鍵在於頂部的生長組織，林務所針對皮層破損處以PVC膜進行包捆，避免傷口持續擴大，另為減輕重力負擔，設置簡易型支撐架，並修除大量枝葉剪少水分蒸散，後續若老樹能恢復生機則會重新設置造型支架，維持山后民俗文化村的整體景觀風貌。

受到颱風「圓規」的外圍環流強風影響，山后民俗村內有百年歷史的桄榔老樹倒伏，讓不少民眾大嘆可惜。記者蔡家蓁／攝影
受到颱風「圓規」的外圍環流強風影響，山后民俗村內有百年歷史的桄榔老樹倒伏，讓不少民眾大嘆可惜。記者蔡家蓁／攝影
金門縣林務所日昨邀請金門國家公園管理處、金沙鎮三山里辦公處及周邊居民，對桄榔老樹進行結構檢測。圖／金門縣林務所提供
金門縣林務所日昨邀請金門國家公園管理處、金沙鎮三山里辦公處及周邊居民，對桄榔老樹進行結構檢測。圖／金門縣林務所提供
台灣樹木保育股份有限公司針對桄榔老樹進行結構檢測。圖／金門縣林務所提供
台灣樹木保育股份有限公司針對桄榔老樹進行結構檢測。圖／金門縣林務所提供

金門 圓規颱風 國家公園

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