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金門連兩年遇乾旱水情不佳 縣府邀農委會進行災損勘查

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門久未降雨，今年的整體水情仍不樂觀，不少高粱的結穗狀況不佳。圖／縣府提供
金門久未降雨，今年的整體水情仍不樂觀，不少高粱的結穗狀況不佳。圖／縣府提供

金門在去年遭逢五十多年來最嚴重的旱災，今年的整體水情仍不樂觀，至10月15日止降雨量僅有427公厘，金門縣府昨邀農委會農糧署北區分署及桃園改良場相關人員蒞金進行初勘，初步認定符合「農業天然災害救助」標準，將比照去年讓農民可以申請天然災害救助，減少農民生產損失。

前幾日的圓規颱風為金門帶來超強的風勢，但對於金門的雨量卻無任何幫助，僅下了數滴，讓農友難掩失望；考量此季高粱生長期、抽穗期水分均不足，為瞭解此次高粱受旱害的影響，在縣府邀請下，農委會農糧署北區分署及桃園改良場相關人員於昨日進行初勘，縣府建設處陳祥麟處長、縣農會常務監事蔡水游、文水成總幹事等人，也偕同赴現場瞭解。

依金門縣農試所契作資料系統統計，今年度高粱種植面積約1725公頃，因地區高粱種植期間不一，較早種植者目前已在採收，截至14日已採收625公頃，約佔整體面積的三分之一。

此次會同農委會相關單位前往各鄉鎮進行災損查定，初步認定符合「農業天然災害救助」標準，縣府將陳報農委會公告「辦理現金救助或低利貸款」，公告後由鄉鎮公所進行農業災情勘查及受理申請作業。

縣府建設處表示，近年旱情影響地區農業甚劇，這段時間縣府一直密切監控作物狀況，依先前縣府訂定之「農業旱害災害防救標準作業程序」，相關雨量、生長狀況指標已符合啟動勘災的標準，故此次較往年提早啟動勘災作業程序，後續亦會滾動修正，讓程序更趨完備。此次勘災公告後農友如有收割者需求，可先將農作照片（含座標系統）先行留存，屆時鄉鎮公所可參考現地狀況、照片、農試所監割資料等客觀指標進行評估。

縣府昨邀農委會農糧署北區分署及桃園改良場相關人員蒞金進行初勘，初步認定符合「農業天然災害救助」標準。圖／縣府提供
縣府昨邀農委會農糧署北區分署及桃園改良場相關人員蒞金進行初勘，初步認定符合「農業天然災害救助」標準。圖／縣府提供

金門 農委會 雨量

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