金門連兩年遇乾旱水情不佳 縣府邀農委會進行災損勘查

金門在去年遭逢五十多年來最嚴重的旱災，今年的整體水情仍不樂觀，至10月15日止降雨量僅有427公厘，金門縣府昨邀農委會農糧署北區分署及桃園改良場相關人員蒞金進行初勘，初步認定符合「農業天然災害救助」標準，將比照去年讓農民可以申請天然災害救助，減少農民生產損失。

前幾日的圓規颱風為金門帶來超強的風勢，但對於金門的雨量卻無任何幫助，僅下了數滴，讓農友難掩失望；考量此季高粱生長期、抽穗期水分均不足，為瞭解此次高粱受旱害的影響，在縣府邀請下，農委會農糧署北區分署及桃園改良場相關人員於昨日進行初勘，縣府建設處陳祥麟處長、縣農會常務監事蔡水游、文水成總幹事等人，也偕同赴現場瞭解。

依金門縣農試所契作資料系統統計，今年度高粱種植面積約1725公頃，因地區高粱種植期間不一，較早種植者目前已在採收，截至14日已採收625公頃，約佔整體面積的三分之一。

此次會同農委會相關單位前往各鄉鎮進行災損查定，初步認定符合「農業天然災害救助」標準，縣府將陳報農委會公告「辦理現金救助或低利貸款」，公告後由鄉鎮公所進行農業災情勘查及受理申請作業。