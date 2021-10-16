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台20線梅蘭明隧道提早通行 便道估4天內搶通

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市桃源區台20線梅蘭明隧道受圓規颱風影響，土石崩落阻擋通行，昨天提前搶通。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區台20線梅蘭明隧道受圓規颱風影響，土石崩落阻擋通行，昨天提前搶通。圖／甲仙工務段提供

高雄市桃源區台20線明霸克露橋臨時便道及梅蘭明隧道因應本月11日圓規颱風來襲，實施預警性封閉，經颱風外圍環流連日降雨，前天雨勢趨緩，公路總局甲仙工務段進駐機具搶通，目前梅蘭明隧道已恢復通行，明霸克露橋臨時便道則預計4天內搶通。

甲仙工務段表示，颱風外圍環流影響，本月11日至14日連日降雨，造成梅蘭明隧道東洞口上邊坡持續落石，根據現場觀察人員評估，昨天放晴後落石已有減緩現象，安排廠商進駐辦理土砂清除作業，上午11點提前搶通完成，但因不時有零星落石，下午2點才開放通行，每天通行時段為上午7點至下午6點。

第三區養護工程處已積極爭取經費，將先進行邊坡整治，並辦理明隧道明隧道東、西洞口延長計畫，提供部落居民安全可靠回家的路，甲仙工務段提醒，梅蘭明隧道上邊坡持續有零星滑落碎屑，民眾駕車經過應提高警覺注意落石狀況。

甲仙工務段表示，颱風外圍環流也造成玉穗溪土石大量下沖，掩埋明霸克露橋臨時便道，覆蓋長度超過250公尺，水涵管也遭淹沒，即使自13日已多次動員機具搶修，但因降雨不斷只能看狀況撤離機具，目前以空拍機觀察發現，玉穗溪下沖的土石流又將河床高度墊高，搶修難度將比燦樹颱風時更難。

甲仙工務段說，以4天內搶修為目標，也須以施工人員安全為最高考量，提醒民眾玉穗溪還是有無預警土石流下沖風險，民眾非必要盡量不要走這段路，施工單位將在確保安全下盡早搶通。

高雄市桃源區台20線明霸克露橋臨時便道受圓規颱風影響，連日降雨造成玉穗溪土石流下沖覆蓋便道。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區台20線明霸克露橋臨時便道受圓規颱風影響，連日降雨造成玉穗溪土石流下沖覆蓋便道。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區台20線梅蘭明隧道受圓規颱風影響，土石崩落阻擋通行，昨天提前搶通。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區台20線梅蘭明隧道受圓規颱風影響，土石崩落阻擋通行，昨天提前搶通。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區台20線明霸克露橋臨時便道受圓規颱風影響，連日降雨造成玉穗溪土石流下沖覆蓋便道。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區台20線明霸克露橋臨時便道受圓規颱風影響，連日降雨造成玉穗溪土石流下沖覆蓋便道。圖／甲仙工務段提供

圓規颱風 落石 土石流

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