「南國漫讀節」重啟忘憂藍皮之旅 閱讀屏東鐵道風景

藍皮解憂列車將復駛，屏東縣2021南國漫讀節10月起到明年2月，5班藍皮火車接力啟程，由作家帶領讀者，探訪沿途的秘境小站，閱讀屏東的山與海，首場將在10月18日中午12時啟售，邀您一起重新認識過往匆匆路過的屏東靜謐鐵路風景。各場次報名詳情請查詢屏東縣政府文化處粉絲專頁

屏縣府文化處指出，2019到2020年，有15班藍皮火車從南國漫讀節啟程，從陸地到山海之間，讓來訪讀者如癡如醉，掀起全台追逐忘憂藍皮的熱潮。

2020年12月20日，南迴鐵路電氣化，屏東枋寮到台東知本的藍皮火車走入歷史，讓鐵道迷充滿不捨。經台鐵進行修復並宣布藍皮復出，開發鐵道旅遊，今年的南國漫讀節，將重啟令人期待的忘憂藍皮之旅。

文化處說，10月起每月將出發一班藍皮火車，首班10月30日由豐富鐵道歷史、屏東地理人文作家傅怡禎與馬世駿列車長，帶路前往秘境小站。11月28日邀請有「台灣鐵道舊線跡踏查的第一人」稱號的鄧志忠與現任《鐵道情報》雜誌總編輯古庭維，在復古藍皮車廂中，穿越歷史，回溯百年鐵道紀事。

12月5日邀請用聲音陪伴聽眾緊追世界動向的敏迪，與旅遊部落客下港女子，與讀者分享「在哪裡都去不了的一年，重新追根台灣獨有的美」。