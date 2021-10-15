第2屆金牌農村競賽 屏縣東片社區奪金、新龍社區獲銅牌

農委會推動第二屆金牌農村競賽，全台有784個農村報名，經過1年多激烈競爭，屏東縣內埔鄉東片社區拿下金牌獎、枋寮鄉新龍社區奪下銅牌獎。

獲金牌獎的內埔鄉東片社區，由社區內8家友善耕作農場組成「東片寶石村股份有限公司」，是全台第一個自發性的農村型社會企業，將5%營收回饋社區，做為照護社區長輩及培育青農的基金。

東片社區積極推動友善農法，除連結鄰近學校合作共同推動食農教育，也與社區內畜牧場合作沼渣沼液作為農地肥分替代使用，成立全國第一座社區型的「微生物資材培養推廣中心」，恢復良好的生態系統。社區籌組「時間銀行」，讓志工把服務時數存起來，換取自己需要的服務，重現早期客家農村的交工精神。

獲銅牌獎的枋寮鄉新龍社區，有「龍膽石斑故鄉」稱號，近年積極推動循環經濟，將衍生廢棄的龍膽石斑魚鱗，開發保養品及食品，解緩大量廢棄物環境問題，吸引青年在地就業並建立品牌行銷。

新龍社區營造高齡社區友善生活場域，提供長輩活動休憩且兼具生態永續環境空間，落實青銀共學共存共好，也導入以食漁教育為核心理念的漁村導覽遊程，看見漁村各種的可能，悠活在「樂漁、慢漁、食漁」的漁村生活，以「魚鱗一片、希望無限」永續發展在地產業經濟。

縣長潘孟安表示，「以人為本」是推動縣政核心價值，農村再生計畫的推動更甚重要，透過第二屆金牌農村競賽，東片及新龍社區展現出豐碩的成果且為大家有目共睹，為全國農村再生社區建立「宜居、宜遊、宜業」的幸福三宜農村典範。