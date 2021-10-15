金門家扶中心扶幼館正式啟用 賴清德親自跨海主持

金門家扶中心扶幼館今日終於順利舉辦啟用典禮儀式，副總統賴清德也專程飛抵金門主持揭牌及剪綵啟用，賴清德表示，家扶中心猶如弱勢家庭的避風港與守護燈塔，鼓勵民眾踴躍捐輸，他也現場宣布捐出10萬表達支持。

啟用典禮在開瑄國小節令鼓的開場表演下，拉開序幕，之後還有金鼎國小幼兒園的孩童以手語歌，為家扶中心扶幼館獻唱歌曲，祝福金門家扶中心扶幼館完工正式啟用。

包括副總統賴清德、縣長楊鎮浯、金馬聯合服務中心執行長翁明志、海印寺住持性海法師與來自台灣多處的家扶中心主管等貴賓與會，共同為金門家扶中心新館啟用剪綵，活動中，海印寺也捐贈一輛貨車，當作運送民生物資給弱勢家庭的運輸工具。

賴清德在致詞時表示，人生難免遇到困難，如果因應得宜，苦難的阻力將化成助力，而家扶中心就是弱勢孩子的避風港與守護燈塔；然而，若沒有認養人和贊助者出錢出力，家扶中心會走得很辛苦。

賴清德也提及，他自立委和台南市長任內，只要家扶的活動有邀請他，他都會出席，也就多次運用外界的資源做善事，幫助家扶弱勢兒童；也曾利用選舉結餘款新台幣100萬元挹注家扶中心。他鼓勵各界踴躍捐輸，幫助弱勢孩子走出困境。

金門家扶中心主任李桂平表示，在金門島上單打雙不打的炮擊年代，家扶基金會接獲金門縣政府和中國大陸災胞救濟總會邀請，在民國56年成立金門家扶中心，承接照顧弱勢兒童的重責大任。過去多年家扶中心都是寄人籬下，如今總算有了屬於自己的完整服務空間。

位於金門本島地理中心的家扶扶幼館，是一棟外觀藍白兩色的三層樓建築物，面積約600坪。家扶基金會董事蔡敏文說，從設計到規劃，他和家扶中心扶幼委員和同工們多次討論，如今建造完成，期待再延續下一個50年，繼續為金門地區弱勢兒童和家庭提供完善服務。