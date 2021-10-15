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金門家扶中心扶幼館正式啟用 賴清德親自跨海主持

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
副總統賴清德（右四）帶領家扶基金會的常董、董事以及金門家扶中心主委李根遠進行揭牌。記者蔡家蓁／攝影
副總統賴清德（右四）帶領家扶基金會的常董、董事以及金門家扶中心主委李根遠進行揭牌。記者蔡家蓁／攝影

金門家扶中心扶幼館今日終於順利舉辦啟用典禮儀式，副總統賴清德也專程飛抵金門主持揭牌及剪綵啟用，賴清德表示，家扶中心猶如弱勢家庭的避風港與守護燈塔，鼓勵民眾踴躍捐輸，他也現場宣布捐出10萬表達支持。

啟用典禮在開瑄國小節令鼓的開場表演下，拉開序幕，之後還有金鼎國小幼兒園的孩童以手語歌，為家扶中心扶幼館獻唱歌曲，祝福金門家扶中心扶幼館完工正式啟用。

包括副總統賴清德、縣長楊鎮浯、金馬聯合服務中心執行長翁明志、海印寺住持性海法師與來自台灣多處的家扶中心主管等貴賓與會，共同為金門家扶中心新館啟用剪綵，活動中，海印寺也捐贈一輛貨車，當作運送民生物資給弱勢家庭的運輸工具。

賴清德在致詞時表示，人生難免遇到困難，如果因應得宜，苦難的阻力將化成助力，而家扶中心就是弱勢孩子的避風港與守護燈塔；然而，若沒有認養人和贊助者出錢出力，家扶中心會走得很辛苦。

賴清德也提及，他自立委和台南市長任內，只要家扶的活動有邀請他，他都會出席，也就多次運用外界的資源做善事，幫助家扶弱勢兒童；也曾利用選舉結餘款新台幣100萬元挹注家扶中心。他鼓勵各界踴躍捐輸，幫助弱勢孩子走出困境。

金門家扶中心主任李桂平表示，在金門島上單打雙不打的炮擊年代，家扶基金會接獲金門縣政府和中國大陸災胞救濟總會邀請，在民國56年成立金門家扶中心，承接照顧弱勢兒童的重責大任。過去多年家扶中心都是寄人籬下，如今總算有了屬於自己的完整服務空間。

位於金門本島地理中心的家扶扶幼館，是一棟外觀藍白兩色的三層樓建築物，面積約600坪。家扶基金會董事蔡敏文說，從設計到規劃，他和家扶中心扶幼委員和同工們多次討論，如今建造完成，期待再延續下一個50年，繼續為金門地區弱勢兒童和家庭提供完善服務。

金門家扶中心從協助金門育幼院300多名院童開始，成為當時第一個，也是唯一一個民間社福單位，推動與台灣地區不同服務樣貌的戰地兒童救援工作。這一路走來雖歷經重重險阻與艱難困境，但卻從未退縮過，陪伴著金門弱勢兒童及家庭，至今已超過50餘年。

剪綵啟用儀式由副總統賴清德（右六）帶領金門縣長楊鎮浯（右五）、金馬聯合服務中心執行長翁明志（右二）、金防部指揮官陳忠文（右四）、海印寺性海法師（右三）及金門家扶中心主委李根遠共同主持。記者蔡家蓁／攝影
剪綵啟用儀式由副總統賴清德（右六）帶領金門縣長楊鎮浯（右五）、金馬聯合服務中心執行長翁明志（右二）、金防部指揮官陳忠文（右四）、海印寺性海法師（右三）及金門家扶中心主委李根遠共同主持。記者蔡家蓁／攝影
活動中，海印寺住持性海法師（右）也捐贈一輛貨車，當作運送民生物資給弱勢家庭的運輸工具，由金門家扶中心主委李根遠（左）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
活動中，海印寺住持性海法師（右）也捐贈一輛貨車，當作運送民生物資給弱勢家庭的運輸工具，由金門家扶中心主委李根遠（左）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心扶幼館啟用典禮在開瑄國小節令鼓的開場表演下，拉開序幕。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心扶幼館啟用典禮在開瑄國小節令鼓的開場表演下，拉開序幕。記者蔡家蓁／攝影

家扶中心 金門 賴清德

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