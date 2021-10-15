屏東購好禮登錄破千萬 首波抽出電動機車、IPhone13

屏東縣府搭配五倍券熱潮，推出「屏東購好禮」，首波抽獎活動今天下午在屏東縣民公園抽出，抽獎全程網路直播，縣長潘孟安抽出1部gogoro電動機車與5支iphone手機，中獎序號將公布在官網（https://pingtunggo.tw）。

原本下午四點直播抽獎，但因為現場設備因素，延遲到四點多才開始直播，潘孟安直播開頭跟大家說明，首波抽獎活動「機器太緊張」化解現場尷尬氛圍，潘孟安也在直播中跟大家介紹屏東縣民公園的歷史背景。

直播現場邀請16日在縣民公園舉行屏東縣集團婚禮的新人林俐慧、曾浚瑋一同參與直播，搶先沾沾喜氣，潘孟安贈送金鏟子給新人，並介紹這是縣民公園動土的金鏟子，代表工程順利的鏟子，也是祝福早日產子，祝福他們新婚快樂，一同邀請新人按下放大版的enter鍵，抽出6名幸運得主。

潘孟安說，因為疫情限制，屏東近5個月大受影響，為振興經濟配合行政院五倍券振興經濟方案，推出屏東購的抽獎，呼籲在地消費的鄉親們，越早參加越多機會，消費越多得到大獎的機會就越高。

城鄉處統計，10月8日開放登錄後，登入累計消費金額達3千1百多萬，累計登入近2萬筆；開獎後，屏東購好禮網站及粉絲專頁將公告得獎者，得獎者請在期限內提交領獎資料，經審核無誤後，活動小組將通知領獎。中獎資料繳交期限從中獎公告日起算，為期兩周內需將資料以掛號或親送方式送達至屏東縣政府工商科屏東購活動小組，逾期視同放棄中獎資格。

城鄉處提醒，領獎時應填寫領據資料、兌獎切結書及五倍券自行留存的照片、身分證正反面影本、中獎發票正本及報稅相關資料或憑證。另外，中獎獎品價值超過2萬元，將預先繳交10%機會中獎稅金，請得獎者取得繳款書後預先繳交「機會中獎稅金」並留存收據，領獎時附上繳費收據。

屏東購好禮活動將10月8日起登錄到明年4月30日止，民眾只要使用紙本五倍券消費滿200元或數位五倍券及一般消費滿500元，將發票號碼和相關資料登錄到屏東購網站上，每一筆消費產生一組抽獎序號，每組序號將在抽獎系統不斷參加，直到被抽出或活動截止。