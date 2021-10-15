高雄城中城大火釀46死 金門擬對22處高風險區進行稽查

高雄市鹽埕區「城中城」昨日發生大火，造成46死41傷的重大意外，金門縣長楊鎮浯除表哀悼外，也立即指示消防局盤點金門轄內的列管類似場所，據了解，目前共有金信大樓等22處，消防局表示，將成立集合住宅大樓及住商混合大樓查核專案，針對集合住宅及住商混合大樓全面審視消防安全設備，於10月31日前完成稽查。

金門縣府表示，目前列管類似場所（集合住宅、大樓）計有金信大樓等22處，其中住商混合大樓計有10處，另尚有金城後浦、沙美等老舊街區因巷弄狹窄，老年人口眾多，同為搶救不易地區，也是金門防災救災重點區域。

消防局將成立集合住宅大樓及住商混合大樓查核專案，針對轄區22處集合住宅及住商混合大樓全面審視其消防安全設備、防火管理及防焰規制，由消防安檢小組於10月31日前全面完成稽查；並加強雲梯車操作訓練，每週定期保養訓練，試車及升空，提昇高空救援能力，更研擬高樓長時間大規模火災搶救對策。

針對金城後浦、沙美等老舊街區部分，消防局說，已裝設825顆住警器及實施用火用電防火宣導。強化老舊街區搶救能力，研發長距離水帶布線車獲專利，較傳統方式節省約2倍時間及人力，已實際投入救災。另已完成五鄉鎮老舊街區搶救計畫及繪製搶救部署圖，每年辦理搶救演練共50處。