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南國漫讀節重啟藍皮火車之旅 首場18日啟售

中央社 / 屏東縣15日電

南迴鐵路藍皮解憂列車將復駛，屏東縣政府舉辦的南國漫讀節明天將開幕，持續到明年2月，今年有5班藍皮火車接力啟程，由作家帶領讀者，探訪沿途的秘境小站，首場18日啟售。

屏東縣政府文化處表示，從2019到2020年，一共有15班藍皮火車從南國漫讀節啟程，從陸地到山海之間，讓到訪讀者如癡如醉，掀起全台追逐忘憂藍皮的熱潮。

去年12月20日南迴鐵路電氣化，以往屏東枋寮站到台東知本站的藍皮火車走入歷史，讓鐵道迷相當不捨，經台鐵進行修復並宣布藍皮復出，開發鐵道旅遊，文化處指出，今年的南國漫讀節，將重啟令人期待的「忘憂藍皮之旅」。

文化處表示，首班藍皮火車30日由屏東地理人文作家傅怡禎與列車長馬世駿帶路前往秘境小站；11月28日邀請有「台灣鐵道舊線跡踏查第一人」稱號的鄧志忠與現任「鐵道情報」雜誌總編輯古庭維，回溯百年鐵道紀事。

12月5日邀請國際新聞說書人敏迪與旅遊部落客「下港女子」，與讀者分享「在哪裡都去不了的一年，重新追根台灣獨有的美」。

明年1月9日由台灣獨立創作歌手鄭宜農與作家顏訥，與讀者一起搭藍皮啟動屬於自己的旅行；2月13日由旅遊作家許傑與陳浪帶路，與讀者聊旅行對於人生的意義。

文化處表示，5班藍皮列車交織出南國漫讀節的忘憂風景，首場將於10月18日中午12時啟售，各場次報名詳情請查詢屏東縣政府文化處粉絲專頁。

屏東縣政府 鐵道迷 南國漫讀節

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