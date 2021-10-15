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避免大火再奪人命 高雄34處高風險大樓消防安檢

中央社 / 高雄15日電

高雄城中城大火奪走46條人命，為避免火災再危害人民生命財產安全，高雄消防局今天表示，將組成專案小組，對34處高風險大樓檢查消防、公共安全，並要求成立管委會。

高雄城中城大樓昨日凌晨發生大火，奪走46條人命，其屋齡超過40年、又無管委會，消防局欲進行安檢卻多次被鎖在大門外，老舊建築管理問題引發關注。

高雄市政府消防局今天發布新聞稿指出，高雄市長陳其邁指示，為阻止發生類似危害、維護並確保市民生命財產安全，針對高雄市34處高風險大樓消防、公安檢查。

消防局表示，由消防局、工務局、警察局、都市發展局、消防設備師（士）公會、建築師公會聯合組成專案小組、制定專案檢查實施計畫，每日分6組，對大樓消防安全設備、防火避難設施、逃生通道、安全梯阻塞、結構安全等進行全面檢查。

消防局指出，陳其邁指派副秘書長王啓川、郭添貴今天親自帶隊檢查，並會特別要求大樓相關人員立即成立管理委員會、強化各項管理機制，以保障民眾居住安全、避免災害發生。

高雄市 建築

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