召集令又來了 金門老兵揪團報到力挺

2021金門老兵召集令活動首日，一早就有一群老兵揪團力挺抵金，「軍容盛大」。金門縣府觀光處人員專程接機歡迎，邀請老兵故地重遊，重溫同島一命和當兵甘苦歲月。

邁入第4年的金門老兵召集令活動，自今天起到12月15日舉辦兩個月。為迎接老兵，縣府在尚義機場金門形象館打造了主題情境特展，濃濃在戰地風味，要讓老兵重溫當年回憶。

活動第一天，老兵張正宏揪團的「南雄二號演習」搶得報到頭香；30名老兵在尚義機場會師，個個精神抖擻。張正宏說，回金是每年固定的行程，想成為金門老兵召集令第一個報到的團體，為活動打響第一砲。

「南雄二號演習」團此行除了走訪網紅打卡新景點、回憶舊營區之外，還會去峰上三哨換國旗暨升旗，並到太武公墓，向八二三砲戰陣亡官兵致敬。

81年到83年在金東師當兵的廖振煌是老兵召集令常客。他說，當年的草綠色身軍服放在家裡供奉著，身上穿的是復刻版，背面還繡有「金門防衛司令部金東師」幾個大字和虎軍圖案。單純為了想來金門走走，近年他已來金門15、16次。而活動今天才開始，他已在上午達成任務，拿到紀念酒。他說，動作慢一點，酒就被拿光了。

66年在大膽島服役的林德富說，當年7月7日中國空軍范園焱駕機投奔自由，自那天起，島上官兵好長一段時間24小時全副武裝；加上那年他被「兵變」，軍旅生涯不堪回首。但即便如此，如今林德富有空就回金門，已連續多年回來擔任召集令志工。

縣府觀光處副處長許績鑫接受媒體聯訪說，COVID- 19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，老兵召集令如期啟動，讓望眼欲穿的老兵喜出望外，迫不及待的想回到金門，重溫當年的點滴和回憶。相信在全島民眾盛情接待下，再加上縣府精心準備的專屬紀念品，老兵定能玩得盡興，滿載歡樂回憶而歸。