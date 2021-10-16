召集令又來了 金門老兵揪團報到力挺

中央社 / 金門縣15日電

2021金門老兵召集令活動首日，一早就有一群老兵揪團力挺抵金，「軍容盛大」。金門縣府觀光處人員專程接機歡迎，邀請老兵故地重遊，重溫同島一命和當兵甘苦歲月。

邁入第4年的金門老兵召集令活動，自今天起到12月15日舉辦兩個月。為迎接老兵，縣府在尚義機場金門形象館打造了主題情境特展，濃濃在戰地風味，要讓老兵重溫當年回憶。

活動第一天，老兵張正宏揪團的「南雄二號演習」搶得報到頭香；30名老兵在尚義機場會師，個個精神抖擻。張正宏說，回金是每年固定的行程，想成為金門老兵召集令第一個報到的團體，為活動打響第一砲。

「南雄二號演習」團此行除了走訪網紅打卡新景點、回憶舊營區之外，還會去峰上三哨換國旗暨升旗，並到太武公墓，向八二三砲戰陣亡官兵致敬。

81年到83年在金東師當兵的廖振煌是老兵召集令常客。他說，當年的草綠色身軍服放在家裡供奉著，身上穿的是復刻版，背面還繡有「金門防衛司令部金東師」幾個大字和虎軍圖案。單純為了想來金門走走，近年他已來金門15、16次。而活動今天才開始，他已在上午達成任務，拿到紀念酒。他說，動作慢一點，酒就被拿光了。

66年在大膽島服役的林德富說，當年7月7日中國空軍范園焱駕機投奔自由，自那天起，島上官兵好長一段時間24小時全副武裝；加上那年他被「兵變」，軍旅生涯不堪回首。但即便如此，如今林德富有空就回金門，已連續多年回來擔任召集令志工。

縣府觀光處副處長許績鑫接受媒體聯訪說，COVID- 19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，老兵召集令如期啟動，讓望眼欲穿的老兵喜出望外，迫不及待的想回到金門，重溫當年的點滴和回憶。相信在全島民眾盛情接待下，再加上縣府精心準備的專屬紀念品，老兵定能玩得盡興，滿載歡樂回憶而歸。

老兵 金門 機場

延伸閱讀

金門23日開大型接種站 為55歲以上縣民打第2劑莫德納

影／金門老兵召集令活動首日 老兵揪團穿軍服到場力挺

金門老兵召集令明登場 有投擲手榴彈與扛砲管讓你回味

金門組隊跨海參加全運會 楊鎮浯勉選手為金門爭光

相關新聞

五輕整治趕工 民怨噪音飄異味

高雄市政府預計明年2月解除列管中油高煉廠第3區土地，汙染土壤整治工程趕工中，市議員陳玫娟質詢說，近來接獲當地居民陳情，抱...

廢標線塗黑 駕駛：反光刺眼

高雄道路上常見被塗黑的廢止標線，駕駛人反映在豔陽下反光刺眼，市議員林于凱質詢要求標線應避免塗塗改改，也要改善反光干擾。工...

藤枝森林遊樂區 拚年底改道重開園

藤枝國家森林遊樂區聯外道路歷經近12年重建，今年5月開園，8月連續豪雨把道路毀得面目全非，被迫休園，多名議員質詢關注何時...

「南國漫讀節」重啟忘憂藍皮之旅 閱讀屏東鐵道風景

藍皮解憂列車將復駛，屏東縣2021南國漫讀節10月起到明年2月，5班藍皮火車接力啟程，由作家帶領讀者，探訪沿途的秘境小站...

第2屆金牌農村競賽 屏縣東片社區奪金、新龍社區獲銅牌

農委會推動第二屆金牌農村競賽，全台有784個農村報名，經過1年多激烈競爭，屏東縣內埔鄉東片社區拿下金牌獎、枋寮鄉新龍社區...

金門家扶中心扶幼館正式啟用 賴清德親自跨海主持

金門家扶中心扶幼館今日終於順利舉辦啟用典禮儀式，副總統賴清德也專程飛抵金門主持揭牌及剪綵啟用，賴清德表示，家扶中心猶如弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。